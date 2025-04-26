MLB／大谷4支0當爸後手感依舊冷 道奇遭史肯斯封鎖吞3連敗

大谷翔平25日4打數無安打。(路透)

美國職棒大聯盟道奇 隊25日回到主場，先發投手山本由伸遇到控球困擾，先發5局失3分，而打線則是遭到海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）凍結，大谷翔平 更是全場4打數無安打，最終道奇隊以0：3吞下追平本季最長的3連敗。

山本由伸25日前3局都是開局先投出保送，1局上也因此被瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲安丟掉1分，5局上則是隊友失誤開局，隨後被克魯茲 （O'Neill Cruz）、海耶斯（Ke'Bryan Hayes）敲安而丟掉2分。

山本由伸最終投完5局退場，用了94球有58顆好球，丟掉3分（1分責失）、另有5次三振，防禦率上升到1.06，4次四壞球追平美職生涯單場最多，也吞下本季第2敗。

「火球男」史肯斯則是以108球投了6.1局，期間被敲5支安打，包含3支二壘安打，但也狂送出9次三振，沒有失分，防禦率2.39。

大谷翔平賽前雖然因紀錄更正，多收入一支當爸爸後的安打，不過近況依舊低迷，面對史肯斯3打席全數出局，3局下、5局下在二壘有人時都未能建功，8局上無人出局、一壘有人也是敲出飛球出局，近16打數2安打，打擊率下滑到2成60。

道奇隊雖有帕赫斯（Andy Pages）單場3安猛打，包含2支二壘打，但就是得不了分；MVP三連星只有弗里曼（Freddie Freeman）敲出2安打，大谷跟貝茲（Mookie Betts）都是4打數無安打。