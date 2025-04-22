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MLB／大谷翔平當爸首安還在等 道奇拚火力輸給小熊

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連續7打數無安打，打擊率下降到2成64。(美聯社)
大谷翔平連續7打數無安打，打擊率下降到2成64。(美聯社)

日本球星大谷翔平仍在等待當爸爸後的首安，而22日道奇隊雖然猛攻10分，但最終仍敵不過小熊隊哈普（Ian Happ）單場4安打的威猛表現，包括一支延長賽的再見安打幫助小熊隊以11：10擊敗道奇隊。

大谷翔平22日擔任先發第1棒、指定打擊，遇到「天敵」、小熊隊的日本同胞今永昇太，雖然首打席靠著失誤上壘，但接下來兩次對決都遭到三振，生涯對戰10打席無安打。

今永昇太22日過得不順，首局就出現失誤、安打，2出局後被艾德曼（Tommy Edman）敲出3分砲，2局上被帕赫斯（Andy Pages）敲出陽春砲、6局上再挨史密斯（Will Smith）陽春砲，總計5.2局被敲6支安打，丟掉5分（2責失），另有6次三振。

不過小熊打線給予滿滿支援，1局下就猛攻5分，5局下阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的2分砲讓今永退場時是勝投候選人。

然而道奇隊7局上暴打5分大局後，反領先3分，小熊隊則是在8局下塔克（Kyle Tucker）2分砲、9局下阿瑪亞（Miguel Amaya）陽春砲追平比數，延長賽10局下，哈普作為首名打者第一球就揮棒，直接敲出安打結束比賽。

大谷翔平日前請陪產假迎接愛女的出生，而歸隊後首戰3打數無安打、1次保送上壘，22日也是4打數槓龜，但有1次保送上壘、跑回2分，由於連續7打數無安打，打擊率下降到2成64。

大谷翔平 道奇 日本

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