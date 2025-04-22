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MLB／馬林魚邁爾斯6局狂飆14K、0BB跟進「巨怪」 教頭直呼太噁心

記者陳宛晶／即時報導
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邁爾斯。(美聯社)
邁爾斯。(美聯社)

馬林魚隊21日以6：3擊敗紅人隊，先發投手邁爾斯（Max Meyer）繳出一場史詩級戰役，投6局無失分，狂飆14次三振，他是史上第二位先發6局以內（含）送出14K以上、0保送的投手，此前唯一一人為2001年6月3日「巨怪」蘭迪強森（Randy Johnson）。

邁爾斯開賽被首棒費里多（TJ Friedl）敲安，接下來連飆3K，開啟這場三振秀，最大危機出現在第5局，弗萊利（Jake Fraley）敲安，馬提（Noelvi Marte）補上二壘打，一出局已被攻占二、三壘有人，邁爾斯先是連續3顆滑球讓崔維諾（Jose Trevino）揮空，再讓費里多敲出二壘方向滾地球出局化解危機。

邁爾斯最終共用92球完成6局投球，被敲5安打、無失分，18個出局數有14人次用三振取得，寫下大聯盟本季單場單一投手最多三振紀錄。

邁爾斯單場14K在馬林魚隊史並列第二，僅次於諾拉斯柯（Ricky Nolasco）2009年9月30日面對勇士隊的16K，當時先發7.2局失2分（無責失）；若加上無失分的條件，隊史過去僅有英年早逝的費南德茲（Jose Fernandez）曾繳出單場14K以上、0失分的數據，各在2013、14、16年出現1場。

談到邁爾斯的表現，馬林魚總教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）直呼「噁心」，他表示，「碰上一支攻擊火力強大的球隊，你看得出來他從一開始就掌控比賽，他今天所有狀況都到位，直球很出色，橫掃球、變速球也很棒，他能用這麼多球路進攻好球帶，丟到容易讓打者揮空的位置。」

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