MLB／大谷當爸後首戰3支0 道奇教頭：有點緊繃、太積極了

大谷翔平當爸爸後回歸首戰，面對遊騎兵隊3打數沒有安打、吞下1次三振。 (美聯社)

大谷翔平 當爸爸後回歸首戰，20日面對遊騎兵隊3打數沒有安打、吞下1次三振，靠1次保送上壘，道奇隊以1：0險勝賽後，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）指出，大谷或許是因兩天沒有出賽，所以有些不安、有些焦慮，導致在場上太過積極。

大谷翔平因陪伴妻子真美子生產，向球隊請陪產假，缺席系列賽前兩戰，19日迎接女兒誕生後，20日火速歸隊，擔任先發第一棒、指定打擊，面對遊騎兵先發投手馬勒（Tyler Mahle），3打席依序為二壘方向滾地球出局、三振、一壘方向滾地球出局。

遊騎兵第8局換上馬丁（Chris Martin）接手投球，史密斯（Will Smith）先敲安打，大谷選到保送，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連兩棒以飛球推進史密斯，送回寶貴的1分。

賽後被問到大谷的回歸狀態，羅伯茲表示，大谷感覺20日有點緊繃、太過積極，「我想可能是因為他休息了兩天。」至於體能狀況，羅伯茲說，看起來和平常差不多，「他沒有顯露任何疲憊，每天總是帶著一樣的能量來到球場。」

大谷周六深夜抵達德州 ，投入這場周日下午2點多進行的比賽，他在賽前、賽後皆未接受媒體訪問。