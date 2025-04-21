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MLB／紅人25安 金鶯慘到推2野手登板 主場2：24恥辱性輸球

記者陳宛晶／綜合報導
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紅人游擊手克魯茲上演超人飛撲直接接殺這球。(美聯社)
紅人游擊手克魯茲上演超人飛撲直接接殺這球。(美聯社)

紅人隊20日在金鶯主場，全場25支安打暴打，終場以24：2大勝，這是金鶯自2007年8月22日遭遊騎兵攻下30分後的最多失分戰役，金鶯兩名野手登板，戰況難堪到教頭海德（Brandon Hyde）承認：「你只希望這一切盡快結束。」國民隊終結者芬尼根（Kyle Finnegan）堪稱超級精算師，20日在面對洛磯隊的雙重賽第一場登板，投1局無失分、送出1次三振後，生涯累積300場出賽、300局投球、300次奪三振。

紅人此役在2局上先攻下1分，金鶯2局下攻勢從衛斯伯格（Jordan Westburg）二壘打展開，接下來出現20日的最佳好球，哈勒戴（Jackson Holliday）打向中間方向的平飛球，游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）上演超人飛撲直接接殺這球，讓20日代班先發的蘇特（Brent Suter）開心到跳成「大」字。

紅人在3局上由克魯茲的陽春砲開啟7分大局，更在後續局數僅有第6局沒有分數進帳，打到金鶯舉白旗投降，8局上就派出野手登板，游擊手馬提歐（Jorge Mateo）、捕手桑契斯（Gary Sánchez）各負責1局。前一次金鶯單場兩名野手登板，已要追溯到1978年6月26日面對藍鳥隊，當時以10：24輸球。總教練海德表示：「真的很難堪，這絕對不是希望在復活節假日帶給主場球迷的內容。」

紅人單場38次上壘寫下隊史新高，大聯盟紀錄則是1932年7月10日印地安人隊的43次；攻下24分為隊史1901年以來第四次出現，前一次為1999年5月19日面對洛磯；此外，紅人20日共有15支得點圈安打，為1975年開始統計這項數據以來的隊史新高。

另一場，國民在午場賽事以3：2擊敗洛磯，芬尼根9局下登板，一出局後面對麥克馬洪（Ryan McMahon）投出保送，隨後面對古德曼（Hunter Goodman）飆K，馬提尼（Nick Martini）敲出一壘方向滾地球出局，守住這場1分差勝利，進帳本季第8次救援成功。

芬尼根賽前累積299場出賽、299局投球、299K，已有球迷許願：「全力支持芬尼根投1局、送1K」，而最終順利達成這項另類數據。

克魯茲 復活節

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