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MLB／佐佐木首繳優質先發勝投卻飛了 解釋球速驟降原因

記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希對遊騎兵隊投出生涯首次優質先發。 （路透）
佐佐木朗希對遊騎兵隊投出生涯首次優質先發。 （路透）

道奇日本新星佐佐木朗希19日對戰遊騎兵隊投出生涯首次優質先發，原本有機會的首勝因牛棚放火，道奇隊最終以3：4輸球，中斷4連勝；而外界最擔心的球速驟降問題，佐佐木朗希解釋是投球機制有些狀況。

佐佐木朗希前2局投出6上6下，第3局出現四壞保送後，被東岡凱爾（Kyle Higashioka）轟出2分砲，不過道奇打線在4局上由弗里曼（Freddie Freeman）敲出2分砲追平，孟西（Max Muncy）後續敲出1分打點二壘打超前比數。

佐佐木朗希最終投完6局才退場，被敲2支安打也只有丟掉2分，另有4次三振、3次四壞保送，防禦率來到3.20。

眼見首勝將到手，然而9局下道奇主力牛棚耶茨（Kirby Yates）先被敲出長打，隨後又被賈西亞（Adolis Garcia）轟出再見2分砲，結束比賽。

佐佐木朗希最快球速雖然有到96.9哩（約155.9公里），然而首局最快僅94.1哩（約151.4公里），後面才慢慢拉升，佐佐木朗希賽後對於第1局球速問題說：「我也嚇了一跳。」

由於速球狀況不理想，佐佐木朗希改以滑球為主，並搭配指叉球，佐佐木朗希解釋，後來發現是投球機制有問題，比賽中修正之後，就慢慢找回球速。

雖然有3次四壞球，但控球較前幾場有改善，佐佐木朗希也說，自己今天即使是在劣勢球數，也有信心投進去，這點與以往不同。

雖然沒拿下首勝，但投球局數創個人新高，佐佐木朗希表示：「過去幾場比賽我讓牛棚投手們很辛苦。既然平常都受到他們幫忙，接下來我也希望多投一些局數，讓球隊每場比賽都能朝著勝利前進。」

佐佐木朗希 道奇 日本

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