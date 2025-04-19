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MLB／大谷翔平快當爸 代班隊友給建議：要犧牲睡眠了

記者蘇志畬／綜合報導
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艾德曼代班擔任第一棒，18日第一戰就敲出全壘打。(美聯社)
艾德曼代班擔任第一棒，18日第一戰就敲出全壘打。(美聯社)

道奇日本球星大谷翔平18日開始請假陪產，艾德曼（Tommy Edman）幫忙扛起第一棒，結果首局首打席就開轟、單場3安猛打賞。過來人艾德曼也給予大谷翔平當新手爸爸的建議：「接下來可能得犧牲一些睡眠了。」

大谷翔平因為因妻子田中真美子即將臨盆，並未隨隊到客場對戰遊騎兵，不過在艾德曼豪打加上山本由伸7局、10K、無失分演出下，道奇隊以3：0贏球。

賽後艾德曼被問到代班打第一棒的想法，他表示平常都是翔平打這個角色，18日換成自己，「我其實有想到他，並試著拿出自己最好的表現。不過我本來就對打第一棒很熟悉，所以並沒有什麼不適應。」

對於山本由伸的表現，艾德曼也給予高度評價，「由伸又一次展現出王牌的身手，他今年真的投得太好了，我可不想站上打擊區面對他。他投的每一種球種控球都非常完美，真的是個非常難纏的投手。」

艾德曼在2023年迎接兒子出生，被問到能給大谷什麼樣的建議時，艾德曼笑說：「翔平超級喜歡睡覺，但他接下來可能得犧牲一些睡眠了。不過他會沒問題的，我相信翔平一定會成為一個很棒的爸爸，而且這會是他人生中最美好的一段旅程。」

大谷翔平 道奇 日本

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