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MLB／大谷翔平請假陪產 羅伯茲爆料他超愛睡覺：起得來顧嬰嗎？

體育新聞組／綜合報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

美國職棒洛杉磯道奇隊宣布，日籍球星大谷翔平進入陪產假名單，可最多缺陣3天；在此之前，大谷本季20場全勤，今天將首次缺陣。總教練羅伯玆（Dave Roberts）一到球場就大喊「大新聞」，透露大谷與妻子田中真美子即將迎來第一個孩子，現正全心陪伴。

道奇隊今天起客場比賽，與德州遊騎兵隊展開3連戰。大谷翔平沒有隨隊前往德州，他與妻子田中真美子留在洛杉磯，準備迎接家庭新成員。

大谷翔平進入陪產假名單，道奇隊從小聯盟3A調上外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）補足人力。大聯盟規定，球員進入陪產假名單，最多可缺席3場比賽。

羅伯玆現身球場時笑容滿面，主動向媒體分享喜訊：「翔平和真美子即將迎接他們的寶寶誕生。」他坦言，尚不確定大谷的歸隊時間，「有可能是這周末吧，但實際上寶寶什麼時候出生，我也不知道。」

談起即將為人父的大谷，羅伯玆很好奇一件事，「他是一個很會調整狀態的人，也超級愛睡覺。等寶寶出生後，我很好奇他是會堅持起床照顧孩子，還是睡眠欲會勝出？這點我也蠻期待的。」

羅沙里歐（Eddie Rosario）今天出現在球場時引起媒體騷動，而下午4點媒體獲准進入道奇休息室時，大谷的球衣雖然在置物櫃，但私人物品已經收走，球團人員低調證實：「大谷今天沒來。」約莫半小時後，羅伯玆親口證實。

在今天這場比賽之前，道奇20場比賽，打出14勝6敗大聯盟數一數二的成績，大谷翔平全勤。

大谷翔平的小孩性別尚未對外公布。他去年12月透過社群媒體Instagram宣布喜訊，照片中有一件粉紅色嬰兒衣、一雙藍色鞋子，與一張表情符號遮住的超音波照片，貼文寫說：「等不及小菜鳥在不久之後加入我們家！」

大谷翔平 道奇 洛杉磯

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