我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國航司不要了？路透：波音新機剛抵中國又飛返美國

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

MLB／菅野智之投1休4 飆7局好投 調整靠「這3件事」

記者陳宛晶／綜合報導
菅野智之首度嘗到連勝滋味。（路透）
菅野智之首度嘗到連勝滋味。（路透）

菅野智之繳出來到大聯盟的第一場優質先發，17日先發7局僅被敲5安打、失2分，幫助金鶯隊以6：2擊敗守護者隊，菅野智之拿下第2勝，而這也是金鶯開季打到第18場比賽首度嘗到連勝滋味。

菅野智之17日僅用87球完成7局投球，有3次三振、沒有保送，失分出現在第3局，被許尼曼（Daniel Schneemann）、赫吉斯（Austin Hedges）連兩打席開轟，但他不受動搖，連抓3個出局數結束該局。

金鶯短暫以1：2落後，3局下歐赫恩（Ryan O'Hearn）在一、二壘有人時打向中外野，打在全壘打牆上緣反彈至場外，經重播檢視判決為全壘打，這發三分砲幫助金鶯逆轉戰局。

菅野智之距離前一場出賽僅相隔4天，此役好投獲得許多日本球迷讚賞，留言表示：「這種控制力可以吃3碗白飯」、「這位35歲菜鳥表現太神了」、「只休4天竟有這樣的控制力」、「感覺他可以拿到10勝」。菅野智之在先前的賽事投不滿5局就因抽筋退場時，曾透露不習慣當地飲食，連白飯都沒有，直言日本人果然不吃米飯就感覺少了什麼。

菅野智之賽後指出，由於前一場用球數只有73球，因此休4天問題不大，但對於此役控球自評只有65分，「球隊最近有點低潮，先發投手也很辛苦，可以在這種時候被依靠，我覺得很開心，這對選手來說是很大的肯定，也很開心17日有投出一些成績。」被問到針對投1休4做了哪些調整，他表示：「其實能做的只有吃飯、睡覺、洗澡，這三件事對我來說很重要。」

日本

上一則

NBA／唐西奇首披湖人戰袍拚季後賽 相信能奪冠

下一則

MLB／運動家新星索德史東開季9轟 獨居全壘打王

延伸閱讀

MLB／摸頭盔習慣被主審質疑 李政厚：我不會說英文

MLB／摸頭盔習慣被主審質疑 李政厚：我不會說英文
MLB／大谷翔平重返投手丘 羅伯茲給出時間表

MLB／大谷翔平重返投手丘 羅伯茲給出時間表
MLB／神似尼可拉斯凱吉 費城人投手「偷」獨立宣言做成手套

MLB／神似尼可拉斯凱吉 費城人投手「偷」獨立宣言做成手套
MLB／雙城內野手才遭下放 購物時「離奇」進了傷兵名單

MLB／雙城內野手才遭下放 購物時「離奇」進了傷兵名單

熱門新聞

台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

WNBA選秀會 NCAA冠軍後衛台裔陳凱玲成功入選

2025-04-14 21:56
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
巴特勒(左)、柯瑞(右)。(美聯社)

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

2025-04-16 01:20
太陽隊球團今天宣布炒掉總教練布丹霍澤。(路透)

NBA／有三巨頭卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練

2025-04-14 20:13
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。(新華社)

NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

2025-04-10 23:30
台裔球星林書豪（持球者）。（TPBL提供）中央社

台裔球員陳凱玲WNBA選秀獲青睞 林書豪：非常有意義

2025-04-16 14:38

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍