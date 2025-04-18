我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國航司不要了？路透：波音新機剛抵中國又飛返美國

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

MLB／運動家新星索德史東開季9轟 獨居全壘打王

記者蘇志畬／綜合報導
運動家隊23歲新星索德史東敲出本季第9轟，又重新獨居大聯盟全壘打王。（美聯社）
運動家隊23歲新星索德史東敲出本季第9轟，又重新獨居大聯盟全壘打王。（美聯社）

美國職棒大聯盟目前的全壘打王不是大谷翔平、不是賈吉（AaronJudge），而是運動家隊23歲新星索德史東（Tyler Soderstrom），他今天敲出本季第9轟，在與其他人並列約30分鐘後，又重新獨居大聯盟全壘打王。

索德史東在15日敲出雙響砲以8轟獨居全壘打王，17日羅利（Cal Raleigh）開轟後一度追平，然而索德史東在同日面對白襪隊之戰的第7局，從艾塞特（Brandon Eisert）手中敲出本季第9轟，飛行距離374呎，幫助球隊以8：0完封對手。

因為這是索德史東職業生涯首次從左投手手中開轟，「左投對左打從來都不容易，」索德史東賽後說：「我咬住球數，撐到滿球數，他的滑球有點跑到紅中，我抓到機會揮出好球，結果就飛出去了。」

索德史東已經追平去年自己打了61場的全壘打數字，也追平大聯盟上23歲以下球員在球隊前19場比賽中最多轟的紀錄，另外4位分別是2019年貝林傑（Cody Bellinger）、2016年哈波（Bryce Harper）、2003年克斯（Austin Kearns）、1966年史考特（George Scott ）。

「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間。（路透）
「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間。（路透）

「投手大谷」復出 還需幾個月

另外，道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返投打二刀流，不過投球進度有些落後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，距離「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間，但例行賽、季後賽都會登板投球。

羅伯茲在季前提到大谷翔平投球預測時，曾給出5月的可能時間點，而近日他接受「The Jim Rome Show」訪問時，談到大谷的投球進度，「看起來非常棒，球速也很快。」

大谷翔平在16日練投時投了14球，球種包含指叉球和四縫線、二縫線速球，羅伯茲表示，大谷翔平擁有驚人的身體素質，「輕鬆就能突破92、93哩（約148至149公里）。」

目前規畫大谷翔平還會進行幾次的牛棚練習，預計很快就會開始面對打者投球，只不過羅伯茲認為還需要幾個月才能重返投手丘，「不過，我預期他這個賽季，包括季後賽，肯定會重新登板投球。」

「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間。（路透）
「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間。（路透）

大谷翔平 羅伯茲 季後賽

上一則

MLB／菅野智之投1休4 飆7局好投 調整靠「這3件事」

延伸閱讀

MLB／大谷翔平重返投手丘 羅伯茲給出時間表

MLB／大谷翔平重返投手丘 羅伯茲給出時間表
棒球經典賽／大谷翔平若想加入日本隊？道奇教頭：我會支持

棒球經典賽／大谷翔平若想加入日本隊？道奇教頭：我會支持
MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝

MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝
MLB／大谷翔平生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲道奇2連勝

MLB／大谷翔平生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲道奇2連勝

熱門新聞

台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

WNBA選秀會 NCAA冠軍後衛台裔陳凱玲成功入選

2025-04-14 21:56
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
巴特勒(左)、柯瑞(右)。(美聯社)

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

2025-04-16 01:20
太陽隊球團今天宣布炒掉總教練布丹霍澤。(路透)

NBA／有三巨頭卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練

2025-04-14 20:13
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。(新華社)

NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

2025-04-10 23:30
台裔球星林書豪（持球者）。（TPBL提供）中央社

台裔球員陳凱玲WNBA選秀獲青睞 林書豪：非常有意義

2025-04-16 14:38

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍