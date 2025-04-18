MLB／運動家新星索德史東開季9轟 獨居全壘打王

運動家隊23歲新星索德史東敲出本季第9轟，又重新獨居大聯盟全壘打王。（美聯社）

美國職棒大聯盟目前的全壘打王不是大谷翔平 、不是賈吉（AaronJudge），而是運動家隊23歲新星索德史東（Tyler Soderstrom），他今天敲出本季第9轟，在與其他人並列約30分鐘後，又重新獨居大聯盟全壘打王。

索德史東在15日敲出雙響砲以8轟獨居全壘打王，17日羅利（Cal Raleigh）開轟後一度追平，然而索德史東在同日面對白襪隊之戰的第7局，從艾塞特（Brandon Eisert）手中敲出本季第9轟，飛行距離374呎，幫助球隊以8：0完封對手。

因為這是索德史東職業生涯首次從左投手手中開轟，「左投對左打從來都不容易，」索德史東賽後說：「我咬住球數，撐到滿球數，他的滑球有點跑到紅中，我抓到機會揮出好球，結果就飛出去了。」

索德史東已經追平去年自己打了61場的全壘打數字，也追平大聯盟上23歲以下球員在球隊前19場比賽中最多轟的紀錄，另外4位分別是2019年貝林傑（Cody Bellinger）、2016年哈波（Bryce Harper）、2003年克斯（Austin Kearns）、1966年史考特（George Scott ）。

「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間。（路透）

「投手大谷」復出 還需幾個月

另外，道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返投打二刀流，不過投球進度有些落後，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）透露，距離「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間，但例行賽、季後賽 都會登板投球。

羅伯茲在季前提到大谷翔平投球預測時，曾給出5月的可能時間點，而近日他接受「The Jim Rome Show」訪問時，談到大谷的投球進度，「看起來非常棒，球速也很快。」

大谷翔平在16日練投時投了14球，球種包含指叉球和四縫線、二縫線速球，羅伯茲表示，大谷翔平擁有驚人的身體素質，「輕鬆就能突破92、93哩（約148至149公里）。」