MLB／卡洛爾敲超大號滿貫砲 壘打數登大聯盟第1

卡洛爾敲出本季第6轟。（路透）

響尾蛇隊15日作客馬林魚隊主場，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出超大號滿貫砲，助響尾蛇以10：4贏球，收下近期的3連勝。

卡洛爾本場擔任第一棒右外野手，首打席內野飛球出局，2局上敲出帶有1分打點的二壘安打，助響尾蛇先馳得點，下一棒帕多摩（Geraldo Perdomo）補上3分砲。

6局上響尾蛇6：1領先，滿壘1出局時，卡洛爾鎖定95.7哩偏高速球，將球扛上右外野第二層看台，飛行距離434呎，擊球初速107.8哩，幫助響尾蛇奠定勝基。

卡洛爾本場5打數2安打，貢獻5分打點，連8場敲安，本季打擊率0.338，整體攻擊指數（OPS）1.158全大聯盟第4，壘打數50排第1，6發全壘打並列第2。

此外，小熊隊頭號新秀蕭爾（Matt Shaw）14日對近期低潮表示，只需進行一些微調，就能讓揮棒回到理想狀態。不過15日對陣教士隊賽前，他就被下放3A，小熊總裁霍耶爾（Jed Hoyer）認為，蕭爾的揮棒變得不太果決。

蕭爾本季升上大聯盟，至今18場比賽，打擊三圍是不理想的.172/.294/.241，只有2支長打，包含1轟與1支二壘安打，有3分打點。