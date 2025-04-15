MLB／洋基4轟打垮皇家 海盜「狀元投捕」史上首見

奇森姆4局下又敲全壘打。(美聯社)

洋基 隊14日靠著左打部隊4發陽春砲，以4：1擊敗皇家隊，今年團隊累積32轟，超越天使隊，重登大聯盟最多轟球隊。此外，海盜隊14日以10：3大勝國民隊，台灣內野手鄭宗哲並未等到出賽機會。

洋基奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）13日才開轟．14日4局下又敲全壘打，5局下葛里沙姆（Trent Grisham）、萊斯（Ben Rice）和威爾斯（Austin Wells）也接力開砲。

洋基38歲右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）主投5局只失1分，牛棚4名投手合力封鎖，終場就以4：1拿下勝利。

皇家強投盧戈（Seth Lugo）單場被敲4轟，奇森姆受訪時談到打擊策略，「他不喜歡保送人，他最近幾場都是瘋狂塞好球帶，我們的策略就是抓到球就揮，他的球路很多，但只要鎖定目標出手就好。」

威爾斯也稱讚洋基打線，「任何人任何一場都有可能挺身而出，這就是我們打線厲害的地方，我們真的有潛力變得非常強。」

而海盜先發投手史肯斯（Paul Skenes）14日繳出一場好投，以99球完成6局投球，僅被敲3安打、失2分（責失1分），送出6次三振。

史肯斯的失分出現在第6局，首位打者努涅茲（Nasim Nuñez）敲二壘打，下一棒寇爾（Alex Call）打向三壘，海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）發生失誤，雖試圖補救，史肯斯也奮力補位三壘，甚至在場上翻滾了一圈，仍來不及觸殺跑者，出現無人出局、一三壘有人危機，國民先以滾地球開張分數，洛伊（Nathaniel Lowe）再以安打送回1分。

海盜此役先發捕手為羅德里奎茲（Endy Rodríguez），1局上就因傷退場，換上戴維斯接替，而他是2021年選秀狀元，史肯斯則是2023年梯次狀元，兩人也因此成為史上第一對同具狀元身分的投捕搭檔。