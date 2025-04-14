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MLB／金恩完投完封 教士開季主場10連勝

記者藍宗標／綜合報導
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教士隊先發投手金恩演出完封勝；教士拚出開季主場10連勝，目前穩居大聯盟榜首。(路透)
教士隊先發投手金恩演出完封勝；教士拚出開季主場10連勝，目前穩居大聯盟榜首。(路透)

教士隊在聖地牙哥主場氣勢超強，13日對洛磯隊3連戰最後一戰，先發投手金恩（Michael King）獨撐9局演出6：0完封勝；教士不但連續3場讓洛磯掛零，也拚出開季主場10連勝，13勝3敗穩居大聯盟榜首。此外，道奇隊13日以2：4落敗，主場3連戰1勝2敗不敵小熊。

教士在3連戰前兩戰以8：0、2：0獲勝，13日輪到金恩登板，用110球完成9局任務，只被揮出兩支安打、出現1次保送，投出8次三振，生涯7年首次完投比賽。

金恩開賽連續解決13人次，直到5局上1出局才被揮出安打，一路壓制洛磯打線，投出開季3連勝。

這是教士本季第6場讓對手掛零的比賽，繼1966年印地安人隊之後，成為大聯盟史上第2支開季前16戰6場完封的球隊，全在主場締造紀錄。

而道奇13日不敵小熊23歲外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）雙響砲，以2分差落敗，戰績掉到11勝6敗，在國聯西區仍居第3。大谷翔平5次打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟是本季最長。

阿姆斯壯3局上從道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的手中轟出陽春砲，本季首轟追成1：1平手；6局上布許（Michael Busch）再轟葛拉斯諾，幫助小熊2：1超前。

道奇 大谷翔平 聖地牙哥

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