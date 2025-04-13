MLB／大谷連5場未開轟 道奇不敵小熊阿姆斯壯雙響砲

大谷翔平連續5場比賽未開轟是本季最長，道奇隊主場3連戰1勝2敗不敵小熊。（路透）

大谷翔平 最近全壘打熄火，13日對小熊隊之戰5次打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟是本季最長，道奇 隊終場以2：4落敗，主場3連戰1勝2敗不敵小熊。

道奇3月18、19日在東京巨蛋對小熊2連勝，這次3連戰首戰又以3：0獲勝，不過第2戰0：16慘敗，13日不敵小熊23歲外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）雙響砲，以1分差落敗，戰績掉到11勝6敗，在國聯西區仍居第3。

阿姆斯壯3局上從道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的手中轟出陽春砲，本季首轟追成1：1平手；6局上布許（Michael Busch）再轟葛拉斯諾，幫助小熊2：1超前。

道奇6局下追平比數，7局上推出第2任投手崔南（Blake Treinen），又被阿姆斯壯逮到機會開轟，8局上維西亞（Alex Vesia）再失1分，道奇終場2分之差落敗，小熊11勝7敗繼續在國聯中排名第1。

PCA TIMES TWO!



The @Cubs grab the lead right back on #SundayNightBaseball with Pete Crow-Armstrong's 2nd dinger of the game. pic.twitter.com/l63F9j1rIQ — MLB (@MLB) 2025年4月14日

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大谷8日對國民隊之戰4打數3安打，包括1支兩分砲，本季第4轟出爐，接下來5場比賽未出現全壘打，合計21次打數4支安打、完全沒有長打表現，包括對小熊3連戰12支1，本季打擊率掉到2成73。