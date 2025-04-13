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MLB／道奇0：16被小熊打爆 佐佐木朗希生涯首敗

記者蘇志畬／即時報導
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佐佐木朗希先發5局失1分。（路透）
佐佐木朗希先發5局失1分。（路透）

昨天遭到山本由伸壓制的小熊隊，12日卯起來打，在佐佐木朗希先發5局失1分退場後，面對道奇隊牛棚狂打17支安打，最終以16：0完勝道奇，道奇隊留下本季最多失分紀錄，後面2局更乾脆讓野手羅哈斯（Miguel Rojas）收尾。

道奇「令和怪物」佐佐木朗希12日以81球投完5局，用球數、局數都寫下旅美新高，被敲4支安打僅因2局上布許（Michael Busch）的陽春砲而掉分。

不過，佐佐木朗希在3局上曾遇到1出局、滿壘大危機，好在鈴木誠也敲出的強勁平飛球被艾德曼（Tommy Edman）接殺，下一棒布許敲出的超深遠飛球，中外野手帕赫斯（Andy Pages）跳到全壘打牆頭接殺，這球沒飛過去變成滿貫砲，也會造成清壘的重大傷害。

然而佐佐木朗希退場後，小熊隊火力更加凶猛，第6局開始連4局得分，7局上5支安打狂灌5分，包含凱利（Carson Kelly）的陽春砲，8局上攻陷4分有阿瑪亞（Miguel Amaya）的2分砲，9局上凱利單場雙響的2分砲又帶動5分大局。

道奇8局上在阿瑪亞開轟後落後達11分，由羅哈斯登板吃完剩下2局，而他投了33球被敲7支安打，丟掉5分都在第9局，8局反而僅被敲1安就拿下3個出局數，羅哈斯連續三年都留下登板投球的紀錄。

小熊隊先發第3棒的鈴木誠也在面對佐佐木朗希的2打席沒安打後，第3打席被阿瑪亞代打換下，而道奇的大谷翔平則是首打席敲安後就熄火，總計3打數1安打。

佐佐木朗希吞下本季、同時也是大聯盟生涯首敗。

佐佐木朗希 道奇 大谷翔平

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