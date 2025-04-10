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MLB／基虎對決上 弗里德11K技壓高中同學弗列爾提

體育新聞組／ 綜合報導
洋基弗里德。(路透)
洋基弗里德。(路透)

9日洋基隊作客老虎隊的比賽上演哈佛西湖高中（Harvard-Westlake School）對決，主角正是雙方先發投手，條紋軍推出弗里德（Max Fried），老虎則由弗列爾提（Jack Flaherty）掛帥，雙方皆繳出好投，但洋基成功攻克老虎後援防線，以4：3勝出。

談到賽前的交流，弗里德表示：「我們在比賽前相互點頭致意，這樣的感覺真酷。」即便進入職業殿堂，2人先前不曾對決過，而這2位強投9日比賽火力全開，雙雙繳出無失分好投，合計送出20次三振。

弗列爾提主投5.1局飆出9K無失分，有3次保送；弗里德更是完全宰制，先發7局無失分，狂飆11次三振，且沒有投出任何保送。洋基靠著萊斯（Ben Rice）第7局開轟突破老虎牛棚，老虎打線第9局絕地大反攻打下3分，但最後仍無力回天。

弗列爾提賽後受訪時讚賞弗里德的投球：「我們從沒討論過會不會對決到，他9日真的投得很好。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也大讚子弟兵：「你可以看到第7局時，他完全釋放出自己的力量，毫無保留。」

老虎弗列爾提。(美聯社)
老虎弗列爾提。(美聯社)

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