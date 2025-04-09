MLB／海盜史肯斯單場丟5分個人新高 鄭宗哲連2場坐板凳

海盜隊王牌史肯斯苦吞生涯最慘一役。（路透）

海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）苦吞生涯最慘一役，8日遭到紅雀隊痛擊，單場丟掉5分寫個人新高，海盜最終以3：5輸球，台灣好手鄭宗哲升上大聯盟後連2場都坐滿板凳。

史肯斯去年初次站上大聯盟就繳出新人王等級成績，23場先發拿下11勝，單場最多丟掉4分，卻在3局上被狙擊，被敲4支安打丟掉3分，投到6局上又被敲2安外加1次保送，再掉2分，總計6局被敲6支安打，丟掉5分，投出7次三振。

海盜4局下雷諾斯（Bryan Reynolds）陽春砲追回1分，9局下麥卡臣（Andrew McCutchen）代打敲出滾地球出局，但有1分打點，巴特（Joey Bart）二壘打追近到2分差，然而攻勢未能繼續延續。