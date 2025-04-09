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MLB／海盜史肯斯單場丟5分個人新高 鄭宗哲連2場坐板凳

記者蘇志畬／綜合報導
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海盜隊王牌史肯斯苦吞生涯最慘一役。（路透）
海盜隊王牌史肯斯苦吞生涯最慘一役。（路透）

海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）苦吞生涯最慘一役，8日遭到紅雀隊痛擊，單場丟掉5分寫個人新高，海盜最終以3：5輸球，台灣好手鄭宗哲升上大聯盟後連2場都坐滿板凳。

史肯斯去年初次站上大聯盟就繳出新人王等級成績，23場先發拿下11勝，單場最多丟掉4分，卻在3局上被狙擊，被敲4支安打丟掉3分，投到6局上又被敲2安外加1次保送，再掉2分，總計6局被敲6支安打，丟掉5分，投出7次三振。

海盜4局下雷諾斯（Bryan Reynolds）陽春砲追回1分，9局下麥卡臣（Andrew McCutchen）代打敲出滾地球出局，但有1分打點，巴特（Joey Bart）二壘打追近到2分差，然而攻勢未能繼續延續。

海盜8日一共動用12名野手，鄭宗哲尚未等到亮相機會，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）7日稱讚他的守備能力是替補游擊的適合人選，不過8日游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）打滿全場，打擊率3成16也是目前海盜打線較具威脅性的打者。

海盜隊王牌史肯斯苦吞生涯最慘一役。（美聯社）
海盜隊王牌史肯斯苦吞生涯最慘一役。（美聯社）

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