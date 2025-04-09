MLB／大谷翔平揮安慶祝手勢「隊友都在模仿」源自日本這支廣告

大谷翔平開轟秀慶祝手勢。（路透）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇 隊最近擊出安打和全壘打的慶祝手勢在社群媒體 引發話題，這個兩指在臉前方水平移動的姿勢，是球員想要逗大谷翔平 ，模仿他替化妝品大廠高絲（KOSE）拍攝廣告中的動作，意外引發迴響；高絲對此表示「感到非常榮幸」。

產經新聞報導，儘管道奇隊7日對戰國民隊惜敗，但大谷翔平頻頻敲安，包括第3局追平比分的全壘打，手感發燙。大谷翔平在擊出全壘打後，做出右手兩根手指在臉前水平移動的動作，源自他拍攝的高絲廣告。

Sure, winning that game was nice, but finding out the team already has a celly to poke fun at his commercial? Priceless. pic.twitter.com/zIaNmpF8lU — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) 2025年4月3日

高絲2022年12月起和大谷翔平簽訂全球廣告合約，自2023年3月開始代言高絲旗下的黛珂（Cosme Decorte）產品。在今年3月開始播放的最新廣告中，廣告發想是「希望捕捉大谷選手展現自信、光芒四射的模樣」。

廣告中，大谷翔平手持產品，自信地擺出姿勢的畫面令人印象深刻，當然也給上個月到東京巨蛋打開幕戰、在東京街頭頻頻看到廣告的隊友們留下深刻印象。

當這個慶祝動作在道奇隊內開始流行後，社群媒體X上也湧現不少正面回應，像是「太帥了」、「感覺在年輕人之間也會流行起來」等。

對此，高絲表示，「能夠讓這個動作成為球隊內的慶祝姿勢，我們感到非常榮幸。能替道奇隊營造良好的團隊氣氛，我們感到非常開心」，同時也期待大谷翔平本季的活躍表現，「今後期待他帶來更多令人振奮的好消息。」