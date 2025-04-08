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MLB／大谷早上見完川普晚上轟2分砲 道奇仍吞2連敗

記者陳宛晶／綜合報導
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大谷翔平白天見完川普總統，晚上炸裂華盛頓特區，敲出3安打、包括1發兩分砲。（美聯社）
大谷翔平白天見完川普總統，晚上炸裂華盛頓特區，敲出3安打、包括1發兩分砲。（美聯社）

大谷翔平白天見完川普總統，晚上炸裂華盛頓特區，7日面對國民隊敲出3安打、包括1發兩分砲，本季第4轟出爐，道奇終場以4：6輸球，吞下2連敗。

道奇7日上午先前往白宮與川普見面，隨即展開與國民的客場3連戰，大谷手感火燙，繳出3安打猛打賞，僅差二壘打就是「完全打擊」，另靠保送上壘1次。

面對國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore），大谷首打席敲一壘打，第2打席炸裂兩分砲，這一轟一度幫助道奇追平2：2，他在第3打席揮擊也很有氣勢，掃向中右外野直朝全壘打牆而去，中外野手克魯斯（Dylan Crews）牆前跳接無法收下這球，反彈後由右外野手處理，大谷跑出一支三壘打。

大谷3打席「聽牌」完全打擊，但第4打席在第8局面對辛斯（Lucas Sims）遭到三振，道奇則在這局靠貝茲（Mookie Betts）和史密斯（Will Smith）的安打各帶有1分打點，追回2分。

道奇9局上仍有攻勢帶給國民威脅，孟西（Max Muncy）先敲二壘打，兩出局後大谷也靠保送上壘，貝茲打向二壘方向的滾地球出局，為比賽畫下句點。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）繳出6局失3分優質先發，國民在3局下由洛伊（Nathaniel Lowe）的安打掃回超前分；7局下伍德（James Wood）從邦達（Anthony Banda）手中敲出兩分砲，進一步擴大優勢為5：2。

此外，外界也關心大谷的白宮行心得，大谷表示，「我從日本來到這裡打球，每天都對這個國家心存感激，能與美國最高元首見面，這是我的榮幸。」大谷說印象最深的是川普比他預期更高，他也透露兩人握手時的談話，「他說『很榮幸見到你』，我說『我也一樣』。」

媒體進一步問到對美國心存感激是因為受到美國人的幫助嗎？他表示：「首先，我很感激能有在這裡打球的機會，如果再往更久遠一點看，棒球運動本身源起於美國，而棒球占據了我人生的大部分，所以我想是因此覺得感激吧！」

大谷翔平(中)白天見完川普總統，晚上炸裂華盛頓特區，敲出3安打、包括1發兩分砲。...
大谷翔平(中)白天見完川普總統，晚上炸裂華盛頓特區，敲出3安打、包括1發兩分砲。（美聯社）

道奇 川普 白宮

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