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大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

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大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

世界新聞網李芊芊、記者陳宛晶／即時報導
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（取自X平台）
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據福斯新聞網（Fox News）報導，洛杉磯道奇隊7日（周一）在華盛頓特區慶祝他們2024年世界大賽的勝利，並有多位球員在白宮接受了美國總統川普的表揚，其中包含日本巨星大谷翔平

大谷翔平和川普總統握手。美聯社
大谷翔平和川普總統握手。美聯社

道奇隊在2024年世界大賽中擊敗紐約洋基隊獲得冠軍，其中大谷翔平以54支全壘打和59次盜壘創下了歷史性的「50-50」紀錄，成為149年來美國職業棒球大聯盟第一位創此紀錄的選手。

川普也大肆表揚大谷的成就，不只誇他「看起來像電影明星」，還在兩人握手後大讚他「前途無量」。

道奇前進華盛頓展開與國民隊的3連戰，延續冠軍隊傳統，先在賽前造訪白宮，選手們西裝筆挺逐一走進會場，大谷翔平站在第一排，右邊是貝茲（Mookie Betts）、左邊是克蕭（Clayton Kershaw）。

川普的演說中點名多位選手，談到大谷時先與他握手，稱讚他像電影明星，「他肯定會有大好未來，我跟你說。」

川普表示，光是要完成「40-40」的選手都很罕見，大谷完成在大聯盟149年歷史來首見的50-50，「更驚人的是，翔平是在一場被外界稱為史上最偉大比賽之一，2024年9月19日面對馬林魚，單場6支6、3轟、10打點、2盗，一口氣完成這項紀錄。」川普也詢問9月19日的這場比賽應該就是史上最偉大比賽毫無懸念，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他只會更強」，川普回答：「這對很多人來說聽起來很可怕。」

川普進一步提問，「光是單場6支6就很罕見了吧，有多少人曾完成？應該沒有很多吧？」羅伯茲回應：「應該有一些吧！」川普回答：「是嗎？真神奇。」

道奇選手由克蕭代表致詞，他表示，可以代表道奇全隊站在這裡，是無上的光榮，「2024年的道奇賽季是會在史冊中永流傳的賽季，也會在我心中占據特別的位置，就像我身後的人們以及全球許多道奇球迷一樣。」他也為川普送上道奇準備的禮物，為一件背號47號的客製球衣。

道奇隨後前往總統辦公室，大谷站在川普身旁與他合影時，川普仍是止不住的讚嘆，直呼：「這是我的光榮，你真的是了不起的運動員、了不起的人。」

大谷翔平 道奇 世界大賽

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