MLB／藍鳥14年5億美元綁住小葛雷諾 合約現值超越大谷翔平

藍鳥隊傳出以14年5億美元綁住重砲小葛雷諾。(美聯社)

藍鳥隊與重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的延長合約協商，傳出已有結果，多家媒體報導，藍鳥以14年5億美元與他達成共識，合約中並無延遲支付，使得他的合約「現值」超越大谷翔平 的4.6億美元，僅次於索托（Juan Soto）的15年7.65億美元。

小葛雷諾原本預計將在2026年球季後進入自由市場，藍鳥提前啟動與他的談約，雙方經過數個月的數字交換。小葛雷諾在去年12月受訪時透露，藍鳥的開價與他的預期「一點都不接近」；今年2月時，小葛雷諾再次重申雙方價碼有落差，直接烙狠話：「現在開始，他們要與其他29隊競爭了。」

小葛雷諾在3月接受西文訪問時亮出自己期望的價碼，為一份總價略低於6億美元的合約，而藍鳥開出的合約總值約5億美元，但包括延遲支付，將使得實際價值降到4億到4.5億美元之間。

儘管球季已經開打，6日傳出雙方達成合約共識，藍鳥以14年5億美元、無延遲支付綁定小葛雷諾，僅差體檢通過便生效。

大谷翔平與道奇 隊簽下10年7億美元合約，但合約中高達6.8億美元為延遲支付，合約現值為10年4.6億美元，而小葛雷諾的合約沒有延遲支付，使得現值超越大谷。