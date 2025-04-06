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MLB／天使主砲楚奧特連3戰開轟 致勝兩分砲轟垮守護者

記者藍宗標／即時報導
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天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）在對守護者隊之戰5局下轟出兩分全壘打，成為致勝一擊，天使終場以10：4獲勝，終止2連敗，也奪下洛杉磯主場本季首勝。(路透)
天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）在對守護者隊之戰5局下轟出兩分全壘打，成為致勝一擊，天使終場以10：4獲勝，終止2連敗，也奪下洛杉磯主場本季首勝。(路透)

天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）開季砲火凶猛，5日對守護者隊之戰5局下轟出兩分全壘打，成為致勝一擊，天使終場以10：4獲勝，終止2連敗，也奪下洛杉磯主場本季首勝。

天使今天(5日)出現4支全壘打，1局下倫吉佛（Luis Rengifo）轟出陽春砲、楚奧特獲保送後，索勒（Jorge Soler）追加兩分砲，取得3：1領先。

守護者3局上追成3：3平手，5局下楚奧特轟出中外野方向429英尺大號全壘打，打破平手局面，歐霍普（Logan O'Hoppe）接力轟出陽春砲，天使這半局猛攻7分奠定勝基，對守護者3連戰前兩戰扯平。

楚奧特昨天擔任先發2棒右外野手，今天(5日)改打3棒指定打擊，和索勒交換任務，全場4打數1安打、被保送1次、吞下2K，本季打擊率1成72，最近連續3場比賽出現全壘打、連4戰出現長打、連5戰攻下打點，天使戰績5勝3敗在美聯西區排名第2，只落後7勝2敗的遊騎兵隊。

守護者先發投手畢比（Tanner Bibee）今天(5日)投4局被揮出8支安打，其中一半是全壘打，失7分吞下本季首敗。

洛杉磯

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