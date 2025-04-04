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MLB／賈吉7戰6轟17分打點史上第一人 生涯1000場出賽狂炸321轟

記者陳宛晶／即時報導
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賈吉。(路透)
賈吉。(路透)

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的球棒轟不停、紀錄寫不停，今天面對海盜隊於第7局炸裂兩分砲，開季前7戰已有6轟、17分打點為史上第一人，生涯前1000場出賽已有321轟，也站在無人可以企及的高度。

洋基今天以9：4擊敗海盜，前6場22轟的他們，今天砲管收斂，全場僅一發全壘打，就是賈吉狙擊左投梅札（Tim Mayza）的兩分砲。卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）單場3安打、灌進4分打點，沃爾普（Anthony Volpe）也有3安打。

此役為賈吉大聯盟生涯第1000場出賽，累積321轟為史上最多，原紀錄為哈沃德（Ryan Howard）的279轟，賈吉超大幅度推進紀錄，平均13.57打席出現1發全壘打。另類巧合是，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）效力洋基的前1000場出賽，同樣敲出321轟。

洋基教頭布恩賽後肯定，賈吉就是當代最偉大球員之一，毫無疑問會是名人堂成員；被問到如何評價他的生涯前1000場比賽，布恩笑答：「孩子，你做得很好，繼續加油。」

洋基

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