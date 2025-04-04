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MLB／賈吉開季6戰5轟 大谷翔平列「2025百大球員」榜首

體育新聞組／綜合報導
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洋基「法官」賈吉3日又開轟，開季6場比賽已敲出5轟。(美聯社)
洋基「法官」賈吉3日又開轟，開季6場比賽已敲出5轟。(美聯社)

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）3日又開轟，開季6場比賽就敲出5轟，洋基團隊3轟包含賈吉這發三分砲，以9：7擊敗響尾蛇隊，賈吉則以生涯999場出賽集滿500支長打，排名隊史第三快。

擔任第3棒的賈吉3日在1局上就敲出三分砲先聲奪人，另外3局下葛里沙姆（Trent Grisham）2分砲、4局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）2分砲，讓響尾蛇隊即使有7局上帕多摩（Geraldo Perdomo）的滿貫砲仍追不上分差。

99號的賈吉在生涯第999場出賽敲出第500支長打，洋基隊史只有狄馬喬（Joe DiMaggio）的853場、賈里格（Lou Gehrig）的874場比他更快。

而生涯999場出賽就累積320轟，賈吉是生涯千場出賽內最多轟的球員，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，比第二名多出了41轟。

另據中央社引述ESPN官網報導，2025年MLB百大球員，這份榜單由洛杉磯道奇的大谷翔平名列榜首，皇家游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）與道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）分列第2與第3，賈吉排第4名。

這份榜單中，第5至第10名分別匹茲堡海盜先發投手史金斯（Paul Skenes）；克里夫蘭守護者三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）；休士頓太空人指定打擊、左外野手阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）；紐約大都會右外野手索托（Juan Soto）；費城費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）；以及底特律老虎先發投手史庫柏（Tarik Skubal）。

MLB百大球員，洛杉磯道奇的大谷翔平名列榜首。(美聯社)
MLB百大球員，洛杉磯道奇的大谷翔平名列榜首。(美聯社)

洋基 費城 道奇

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