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MLB／大谷再見轟道奇8連勝 與7連勝教士 不敗之師

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇開季8連勝打破衛冕軍紀錄。(路透)
大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇開季8連勝打破衛冕軍紀錄。(路透)

道奇隊2日繼續在洛杉磯主場出賽，對勇士隊進行3連戰最後一戰，打完前8局追成5：5平手，9局下大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇6：5獲勝，開季8連勝。另一場教士隊繼續在聖地牙哥主場主宰戰場，先發投手希斯（Dylan Cease）2日對守護者隊之戰投6.1局只被揮出4支安打、失1分，飆出7次三振，領軍5：2獲勝，教士成軍57年首次打出開季7連勝。道奇和教士是至今還沒輸的球隊。

道奇對戰勇士，兩屆塞揚獎投手史奈爾（Blake Snell）2日表現平平，首局出現兩次保送，再因內野失誤、被艾倫（Nick Allen）揮出二壘打失兩分；2局上道奇一開始又出現失誤，史奈爾接著暴投，再被揮出3支安打、出現1次保送失3分，陷入0：5落後。

道奇2局下反攻，艾德曼（Tommy Edman）揮出兩分砲，本季第4轟追成2：5，4局下再靠康佛托（Michael Conforto）陽春砲拉近比數。

史奈爾投4局被揮出5支安打，出現4次保送，失5分都是非自責分，兩隊打完前7局比數不變；道奇三壘手孟西（Max Muncy）兩次傳球失誤，讓球隊處於落後局面，8局下揮出兩分打點二壘打追平比數。

大谷2日5打數3安打，9局下1出局面對勇士第6任投手伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），第1球就出棒，逮中88英里變速球，轟出399英尺中外野方向再見全壘打，本季第3轟出爐，成為贏球最大功臣。

教士開季前兩個系列賽都在主場進行，從3月28日開幕戰起，4連戰橫掃勇士隊，接著連贏守護者3場，繼道奇隊之後成為本季第2支達到7勝的球隊。這是大聯盟史上第5次出現兩隊開季7連勝，也是1969年出現分區制度後，首次同區兩隊達標。

教士繼續贏球推進開季7連勝。 (美聯社)
教士繼續贏球推進開季7連勝。 (美聯社)

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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