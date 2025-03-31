MLB／不訝異選手使用魚雷球棒 道奇教頭訝異的是竟能合法研發

魚雷球棒（Torpedo）成為大聯盟開季最大話題。 (美聯社)

魚雷球棒（Torpedo）成為大聯盟開季最大話題，道奇隊總教練羅伯茲 （Dave Roberts）今天也被問到此事，他目前還沒親眼看過魚雷球棒，但對於造型如此奇特的球棒通過大聯盟認證，確實有些意外。消息指出，道奇已有選手下單，有興趣研究看看這支球棒。

羅伯茲表示，，自己還沒有親眼看過魚雷球棒，只有看過照片，大概可以理解可以為打擊帶來哪些特定影響，「我還沒有仔細研究過，只有聽到有些人在討論，還沒看到我們有選手在使用，所以現在還言之過早。」

進一步被問到執教這麼多年，如今看到魚雷球棒的使用，是否對此感到驚訝？羅伯茲說：「我不會說我對此感到完全驚訝，但對於某些傳統派來說，應該是會驚訝。」他表示，選手試圖找方法增加自己的競爭優勢，最大限度使用產品，這件事並沒有錯，而現在選手也抱持比較開放的態度去嘗試各種新事物。

羅伯茲坦言，自己訝異的是，這支球隊能夠按照大聯盟規定合法研發出來，「要成為大聯盟認證球棒，必須通過許多程序，考慮到它的外觀，能夠通過了所有規定，這確實令人驚訝，我想這件事不在任何人的雷達上。」

至於道奇選手是否會使用？羅伯茲表示，目前沒有聽說，也沒聽到選手在討論。

打擊教練范史考佛特（Robert Van Scoyoc）則表示，「我們會研究看看，我確信已經有選手下訂了。」