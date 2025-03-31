我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

德州清潔工向女員工「水瓶撒尿」 致13人染皰疹 遭判6年

MLB／紅襪狄佛斯DH慢熱 開季4戰慘吞12K史上最慘

記者藍宗標／綜合報導
紅襪指定打擊狄佛斯成為大聯盟史上首位開季前4戰慘吞12K的球員。(美聯社)
紅襪指定打擊狄佛斯成為大聯盟史上首位開季前4戰慘吞12K的球員。(美聯社)

紅襪隊30日在客場對遊騎兵隊進行4連戰最後一戰，擔任指定打擊（DH）的狄佛斯（Rafael Devers）仍處低潮，4次打擊掛零，又吞下兩次三振，成為大聯盟史上首位開季前4戰慘吞12K的球員，紅襪終場2：3落敗。

狄佛斯讓出三壘防區，由新隊友布萊格曼（Alex Bregman）取代，開季第1個系列賽固定擔任先發2棒DH，前3戰被三振10次已是史上最慘，30日再吞2K創下另一項難看紀錄。

狄佛斯開季連續16次打數未有安打，昨天2局上2出局滿壘獲保送，攻下1分打點，30日最後1個打席再獲保送，本季打擊率繼續掛零。

紅襪官網指出，狄佛斯還在適應DH，出現慢熱現象並不令人驚訝，沒想到他在這4天的表現會是如此。

兩屆塞揚獎投手狄葛隆（Jacob deGrom）本季初登板，先發5局被安打、保送各2，投出5次三振，退場時1：0領先；遊騎兵第2任投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）6局上失兩分，搞砸狄葛隆勝投機會。

遊騎兵6局下立刻反攻，朗福德（Wyatt Langford）、賈西亞（ Adolis Garcia）先後轟出陽春砲，為球隊打下江山，阿姆斯壯反而成為勝投，遊騎兵對戰紅襪3連勝，系列賽3勝1敗勝出。

上一則

NBA／騎士收60勝 米契爾自評「本季最佳」季後賽頭號種子在望

下一則

NBA／勇士大勝馬刺 波傑姆斯基找回手感砍27分

延伸閱讀

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場
哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職

哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職
MLB／保送太多仍是問題 佐佐木朗希僅投1.2局就退場

MLB／保送太多仍是問題 佐佐木朗希僅投1.2局就退場
MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

熱門新聞

洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」柯爾：盼周五回歸

2025-03-25 20:45
世界女網排名第一的莎芭蓮卡29日拿下邁阿密公開賽后冠。（歐新社）

網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍

2025-03-29 21:25

超人氣

更多 >
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑