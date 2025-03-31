MLB／紅襪狄佛斯DH慢熱 開季4戰慘吞12K史上最慘

紅襪指定打擊狄佛斯成為大聯盟史上首位開季前4戰慘吞12K的球員。(美聯社)

紅襪隊30日在客場對遊騎兵隊進行4連戰最後一戰，擔任指定打擊（DH）的狄佛斯（Rafael Devers）仍處低潮，4次打擊掛零，又吞下兩次三振，成為大聯盟史上首位開季前4戰慘吞12K的球員，紅襪終場2：3落敗。

狄佛斯讓出三壘防區，由新隊友布萊格曼（Alex Bregman）取代，開季第1個系列賽固定擔任先發2棒DH，前3戰被三振10次已是史上最慘，30日再吞2K創下另一項難看紀錄。

狄佛斯開季連續16次打數未有安打，昨天2局上2出局滿壘獲保送，攻下1分打點，30日最後1個打席再獲保送，本季打擊率繼續掛零。

紅襪官網指出，狄佛斯還在適應DH，出現慢熱現象並不令人驚訝，沒想到他在這4天的表現會是如此。

兩屆塞揚獎投手狄葛隆（Jacob deGrom）本季初登板，先發5局被安打、保送各2，投出5次三振，退場時1：0領先；遊騎兵第2任投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）6局上失兩分，搞砸狄葛隆勝投機會。

遊騎兵6局下立刻反攻，朗福德（Wyatt Langford）、賈西亞（ Adolis Garcia）先後轟出陽春砲，為球隊打下江山，阿姆斯壯反而成為勝投，遊騎兵對戰紅襪3連勝，系列賽3勝1敗勝出。