我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李嘉誠賣港口 中國不滿但能插手破壞交易嗎？

全美掀反特斯拉示威 馬斯克：左派是邪惡勢力

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

1.2局4次四壞保送、3支安打、丟掉2分，道奇隊日籍投手佐佐木朗希的大聯盟生涯第二場登板慘淡收尾，即使球隊最終以7：3贏球他仍一臉嚴肅，賽後受訪時分析自己：「簡單說就是技術不足。」

佐佐木朗希在東京開幕系列賽的大聯盟初登板，3局僅被敲1支安打、丟掉1分，成績不算太差但出現5次四壞球，29日控球狀況依舊沒有改善，1.2局就投了61球也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）不得不將他換下場。

「在技術上，我無法控制好球的位置。」佐佐木朗希表示，29日無論速球、指叉球，控制狀況都不佳，僅滑球稍微好一些，速度也不太理想，「沒有特別感到緊張，但我認為簡單來說就是技術不足。」

佐佐木朗希首戰最快球速163公里，也有不少顆超越160公里的速球，但29日最快球速約156公里，也是另一個令人擔心的狀況。

對於未來的改進方向，佐佐木朗希表示，練習時能做到的東西，在高強度比賽中無法發揮，只能每天面對挑戰持續去努力，「不能讓自己過於保守，這點也很重要。」

佐佐木朗希第2局沒投完就退場，表情十分懊惱，也被媒體捕捉到拭淚的畫面，他對此僅表示：「沒有這樣的事情。」

佐佐木朗希 羅伯茲 道奇

上一則

MLB／洋基開賽3球3轟 貝林傑：當時就砰砰砰 領先3分

延伸閱讀

MLB／保送太多仍是問題 佐佐木朗希僅投1.2局就退場

MLB／保送太多仍是問題 佐佐木朗希僅投1.2局就退場
MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分

MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分
法官擋驅逐 川普喊彈劾 大法官不認同：無法解司法分歧

法官擋驅逐 川普喊彈劾 大法官不認同：無法解司法分歧
川普籲彈劾法官 「最高院首席大法官」罕見公開譴責

川普籲彈劾法官 「最高院首席大法官」罕見公開譴責

熱門新聞

洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」柯爾：盼周五回歸

2025-03-25 20:45
拳擊名人堂成員、重量級拳王佛爾曼辭世，享壽76歲。(美聯社)

曾和阿里巔峰對決 美國傳奇拳王佛爾曼76歲辭世

2025-03-22 19:08

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰
全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？