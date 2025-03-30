MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

1.2局4次四壞保送、3支安打、丟掉2分，道奇 隊日籍投手佐佐木朗希 的大聯盟生涯第二場登板慘淡收尾，即使球隊最終以7：3贏球他仍一臉嚴肅，賽後受訪時分析自己：「簡單說就是技術不足。」

佐佐木朗希在東京開幕系列賽的大聯盟初登板，3局僅被敲1支安打、丟掉1分，成績不算太差但出現5次四壞球，29日控球狀況依舊沒有改善，1.2局就投了61球也讓總教練羅伯茲 （Dave Roberts）不得不將他換下場。

「在技術上，我無法控制好球的位置。」佐佐木朗希表示，29日無論速球、指叉球，控制狀況都不佳，僅滑球稍微好一些，速度也不太理想，「沒有特別感到緊張，但我認為簡單來說就是技術不足。」

佐佐木朗希首戰最快球速163公里，也有不少顆超越160公里的速球，但29日最快球速約156公里，也是另一個令人擔心的狀況。

對於未來的改進方向，佐佐木朗希表示，練習時能做到的東西，在高強度比賽中無法發揮，只能每天面對挑戰持續去努力，「不能讓自己過於保守，這點也很重要。」

佐佐木朗希第2局沒投完就退場，表情十分懊惱，也被媒體捕捉到拭淚的畫面，他對此僅表示：「沒有這樣的事情。」