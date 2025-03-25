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MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平將赴白宮見川普。(路透)
大谷翔平將赴白宮見川普。(路透)

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在4月7日造訪，大谷翔平、山本由伸等日籍球員預計隨行。

道奇隊官方社群媒體今天發表聲明，延續過去的棒球傳統，總統川普邀請2024年世界大賽冠軍道奇隊前往白宮，日期在4月7日球隊作客華盛頓，而道奇隊也很期待這趟旅程，慶祝封王成就，另外部分成員也將在隔天造訪國會山莊。

不過因川普鮮明的政治立場，道奇隊未必全員到齊，2019年效力紅襪隊的貝茲（Mookie Betts）當時就未隨隊參加，這次也表示自己尚未決定是否出席，還需要跟家人討論。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在2018年世界大賽第四戰的調度曾被川普在推特上批評，2019年被問到假設道奇隊奪冠是否會前往白宮？當時羅伯茲給予否定的答案。

而如今羅伯茲則表示自己計畫會隨隊前往白宮，「我尊重這個職位，這是全國最高單位，也是全世界，所以很期待這個邀請，到白宮無疑是我們的榮譽，這是慶祝2024年世界冠軍的機會。」

另外日本球員大谷翔平、山本由伸則預計前往，上一次有日本選手訪問白宮是2014年的紅襪隊上原浩治，當時的總統為歐巴馬。

道奇 白宮 川普

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