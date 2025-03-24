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MLB／道奇貝茲生病暴瘦8公斤 每吃必吐「感覺身體像自噬」

中央社／洛杉磯24日綜合外電報導
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道奇游擊手貝茲。（美聯社）
道奇游擊手貝茲。（美聯社）

職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）本月稍早生病後體重暴跌約8公斤，能否參加全隊自日本返回美國後的開幕戰仍是很大的未知數。

路透報導，貝茲說，他感覺身體「有點像在吞噬自己」，將近兩週來只能吃流質食物。他上週並未參加與芝加哥小熊的東京海外賽，目前歸隊日期未定，也遲遲未能找到確切診斷。

恢復體力是關切重點之一。貝茲最初被診斷是病毒性腸胃炎，現在除了反覆嘔吐，其他最初出現的症狀都已緩解。

貝茲原本列在昨天與洛杉磯天使的熱身賽名單，但賽前臨時退出。現年32歲的貝茲曾獲封最有價值球員（MVP）。

貝茲兩周前體重約175磅（約79公斤），他說本周掉到157磅（約71公斤），因為他無法吃固體食物，一吃就吐。

貝茲說：「我覺得沒人真的知道是怎麼回事。我的身體像在吞噬自己…每一次，真的是每一次，當我進食時就會吐，我也不知道該怎麼辦。」

貝茲昨天確實有進行內野練習，但在嘔吐後取消上場。他今天不會隨隊參加在加州安那罕（Anaheim）的比賽，而是會在道奇球場（Dodger Stadium）訓練。他表示，如果持續嘔吐，將會再做更多檢查。

貝茲說：「很難想像在沒吃東西的情況下上場比賽。因此看來我可能要休息一下。也許賽季剛開始我會有點吃力。但是不行，我就是想打球。我厭倦坐著，厭倦一直吐，厭倦這一切。我真的只想打球。」

道奇在今明兩天對天使的熱身賽後，將在27日展開例行賽，屆時將迎戰底特律老虎。

道奇 洛杉磯 加州

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