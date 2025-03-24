MLB／道奇豪砸1億整修休息室 置物櫃改LED名牌、配平板

佐佐木朗希分享道奇球場選手休息室置物櫃。(取材自佐佐木朗希Instagram)

道奇 隊23日返回主場與天使隊展開「公路大戰」熱身賽3連戰，道奇球場季外斥資1億美元進行整修工程後，也首度開放球迷進場，此次翻修主要集中在球員休息室，佐佐木朗希 的IG限時動態讓球迷可以窺見一眼內部改變。

道奇球場選手休息室已經超過10年沒有整修，此次翻修將休息室通往板凳區的通道從2個增加到3個，休息室內部空間則擴大為原本的1.5倍，置物櫃名牌改以LED螢幕呈現，每個位置上都配備有平板電腦；此外，也多增設1個打擊籠。

道奇總裁卡斯坦（Stan Kasten）日前受訪時提到，道奇在12年前整修休息室時，創造當下最先進的選手環境，但隨著球團之間的競爭，道奇已經不再處於領頭羊的位置，因此推動這次翻修。

「現在，我們再次回到金字塔頂端。」卡斯坦表示，道奇這次也為了未來5到10年可能出現的改變預留空間，是一次有遠見的翻修計畫。

大谷在去年的豐收球季後受訪，也曾誇讚道奇做到全力打造最強球隊的承諾，延攬選手之餘，也透過硬體強化希望增加選手想來道奇的吸引力，「我知道他們正在整建球場休息室，創造更多資源，好讓我們可以簽下更多其他球員。」