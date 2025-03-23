我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官擋下跨性別從軍禁令 赫塞斯痛批越權

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

記者藍宗標／即時報導
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

大聯盟熱身賽接近尾聲，各隊準備離開春訓基地，迎接28日開打的本土開幕戰，洋基隊29歲捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）22日收到棒球生涯最珍貴的禮物，確定以替補捕手的身分進入大聯盟開季名單，他和母親透過手機視訊時激動落淚。

洋基22日進行倒數第4場熱身賽，在佛州坦帕主場以7：8不敵費城人隊，艾斯卡拉3打數1安打、攻下1分打點，熱身賽打擊率3成33、全壘打3支、打點8分。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）把艾斯卡拉叫進辦公室，讚揚他的打擊表現，守備進步很多，但說開季名單很難選擇，一副就是要把他送到小聯盟的樣子。

但布恩突然告訴艾斯卡拉「贏得這個機會」，將和球團一起北上紐約，辦公室氣氛完全轉變，艾斯卡拉開心鼓掌、感謝布恩，兩人最後抱在一起慶祝。

艾斯卡拉在2017年選秀會第15輪被金鶯隊挑中，待到2022年季前離隊，最高層級小聯盟3A，後來到獨立聯盟、波多黎各和墨西哥發展，當過Uber司機、代課老師、餐廳外送和棒球隊教練，打過各種零工，去年加入洋基小聯盟，經過多年打拚終於圓夢登上大聯盟。

艾斯卡拉22日賽前透露，希望很快就能聽到一些好消息，但直到布恩宣布前都不敢相信；洋基官網指出，他從計程車司機變成大聯盟球員，堪稱今年春天最偉大的故事之一。

朋友和家人一直關注，也獲不少球迷支持，艾斯卡拉表示，很多球員曾被大聯盟排除在外，或是經歷艱難時期，這是很酷、讓人感覺良好的故事，同時自己也要幫助球隊獲勝，努力留下來。

洋基 費城 佛州

上一則

NBA／下戰對決前東家熱火 巴特勒：就是另一場比賽

下一則

MLB／楚奧特享受改守右外野樂趣 普荷斯傳授歐提茲DH經驗

延伸閱讀

MLB／官網預測大谷獲MVP 佐佐木朗希奪國聯新人王

MLB／官網預測大谷獲MVP 佐佐木朗希奪國聯新人王
MLB／賈吉慢熱終於出現全壘打 布恩：看到隊長開轟真是太好了

MLB／賈吉慢熱終於出現全壘打 布恩：看到隊長開轟真是太好了
MLB／本土開幕戰倒數5天 藤浪晉太郎遭水手隊下放小聯盟

MLB／本土開幕戰倒數5天 藤浪晉太郎遭水手隊下放小聯盟
MLB／金鶯隊史首場熱身賽無安打 小聯盟投手完美關門

MLB／金鶯隊史首場熱身賽無安打 小聯盟投手完美關門

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

2025-03-19 23:00

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是