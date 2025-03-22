MLB／金鶯隊史首場熱身賽無安打 小聯盟投手完美關門

金鶯先發投手艾佛林。（美聯社）

金鶯隊22日前往客場進行熱身賽，7名投手聯手封鎖海盜隊打線，未被揮出安打，終場以4：0獲勝，締造隊史首場熱身賽無安打比賽紀錄。

金鶯先發投手艾佛林（Zach Eflin）投3局飆出4次三振、保送1次，接下來5名投手各投1局，到8局結束仍未被揮出安打，這場客場比賽的6名大聯盟投手也用光。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）9局下推出庫柏（Riley Cooper）關門，這位23歲左投是前年選秀會第13輪指名，去年從低階1A展開職棒生涯。

庫柏連續解決3名海盜打者，最後連續兩個出局數用三振抓下，7名投手一共飆出10K、3次保送，締造金鶯從1954年熱身賽起首場無安打比賽。

海盜22歲強投、去年國家聯盟新人王史肯斯（Paul Skenes）先發3.1局，被揮出1支安打、無失分，完成最後一場熱身賽任務，接下來迎接28日開幕戰，將在客場對決馬林魚隊。

庫柏、史肯斯都出身路易斯安那州立大學，兩人前年幫助球隊贏得全美冠軍，史肯斯22日提前離場，未看到無安打比賽，庫柏笑說：「我一定會給傳訊息給他。」

海德表示，每個投手都知道發生什麼事，能夠成為「比這場比賽更重要的事」的一部分，這對所有人都是很好的經歷。