我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯領袖身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

MLB／金鶯隊史首場熱身賽無安打 小聯盟投手完美關門

記者藍宗標／即時報導
金鶯先發投手艾佛林。（美聯社）
金鶯先發投手艾佛林。（美聯社）

金鶯隊22日前往客場進行熱身賽，7名投手聯手封鎖海盜隊打線，未被揮出安打，終場以4：0獲勝，締造隊史首場熱身賽無安打比賽紀錄。

金鶯先發投手艾佛林（Zach Eflin）投3局飆出4次三振、保送1次，接下來5名投手各投1局，到8局結束仍未被揮出安打，這場客場比賽的6名大聯盟投手也用光。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）9局下推出庫柏（Riley Cooper）關門，這位23歲左投是前年選秀會第13輪指名，去年從低階1A展開職棒生涯。

庫柏連續解決3名海盜打者，最後連續兩個出局數用三振抓下，7名投手一共飆出10K、3次保送，締造金鶯從1954年熱身賽起首場無安打比賽。

海盜22歲強投、去年國家聯盟新人王史肯斯（Paul Skenes）先發3.1局，被揮出1支安打、無失分，完成最後一場熱身賽任務，接下來迎接28日開幕戰，將在客場對決馬林魚隊。

庫柏、史肯斯都出身路易斯安那州立大學，兩人前年幫助球隊贏得全美冠軍，史肯斯22日提前離場，未看到無安打比賽，庫柏笑說：「我一定會給傳訊息給他。」

海德表示，每個投手都知道發生什麼事，能夠成為「比這場比賽更重要的事」的一部分，這對所有人都是很好的經歷。

上一則

NBA／透納妹妹開賽前擔架離場 溜馬險勝籃網

下一則

MLB／本土開幕戰倒數5天 藤浪晉太郎遭水手隊下放小聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷效應太猛 東京開幕賽收視、銷售都創紀錄

MLB／大谷效應太猛 東京開幕賽收視、銷售都創紀錄
MLB／金鶯簽回吉布森 輪值戰力再添老將

MLB／金鶯簽回吉布森 輪值戰力再添老將
MLB／山本由伸再扛美國開幕戰 道奇貝茲、弗里曼有望歸隊

MLB／山本由伸再扛美國開幕戰 道奇貝茲、弗里曼有望歸隊
MLB／大谷翔平球衣繡「金標」全大聯盟僅6人能穿 鞋底還藏了愛犬

MLB／大谷翔平球衣繡「金標」全大聯盟僅6人能穿 鞋底還藏了愛犬

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

2025-03-19 23:00

超人氣

更多 >
川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事

12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是