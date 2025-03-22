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MLB／金鶯簽回吉布森 輪值戰力再添老將

體育新聞組／綜合報導
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吉布森曾在2023年效力金鶯，如今回鍋。(路透資料照片)
吉布森曾在2023年效力金鶯，如今回鍋。(路透資料照片)

金鶯隊與37歲先發右投吉布森（Kyle Gibson）達成協議，簽下1年525萬美元合約，附帶152.5萬美元激勵獎金。

金鶯休賽季失去王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes），開出兩張1年合約，簽下41歲摩頓（Charlie Morton）和35歲菅野智之補強先發輪值。不過25歲強投羅德里格茲（Grayson Rodriguez）近期遭遇傷病，將從傷兵名單開季，如今又開出1年合約，簽下吉布森，增添輪值深度。

吉布森曾在2023年效力金鶯，他是一名相當耐投的投手，生涯12年吃了1865.2局。上季他效力紅雀隊，先發30場，主投169.2局，防禦率4.24。

不過吉布森沒有參加大聯盟春訓，因此開季預計從小聯盟起步。金鶯開幕戰將交給艾佛林（Zach Eflin）先發，輪值還有摩頓、克里默（Dean Kremer）和菅野智之，第5號先發先交給波維奇（Cade Povich）或蘇亞雷斯（Albert Suarez）。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）盛讚吉布森前年帶給金鶯的幫助，「不只是在休息室裡的影響力，他每5天就上場一次，幾乎每場都能讓我們有競爭力。他是一名了不起的領袖，去年在紅雀也有不錯的表現，我真的很開心能把他找回來。」

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