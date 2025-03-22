我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

MLB／大谷效應太猛 東京開幕賽收視、銷售都創紀錄

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東京開幕系列賽在大谷效應帶動下，創下大聯盟收視率、商品銷售和參與人數等多項紀錄。（路透）
東京開幕系列賽在大谷效應帶動下，創下大聯盟收視率、商品銷售和參與人數等多項紀錄。（路透）

職棒大聯盟(MLB)表示，日本球星大谷翔平領軍的世界大賽冠軍洛杉磯道奇，本周與芝加哥小熊在東京進行的海外開幕系列賽，是聯盟史上規模最大的獨立國際賽事。

中央社引述路透報導，大聯盟表示，本賽季開幕系列賽創下大聯盟收視率、商品銷售和參與人數等多項紀錄。系列賽不但標榜有現任國家聯盟最有價值球員（MVP）大谷翔平出賽，還有兩隊其他四名在日本出生的球員。

大聯盟指出，東京開幕系列賽第一場在所有平台平均吸引超過2500萬名收視觀眾，成為日本有史以來觀看人數最多的大聯盟比賽。此一總數超過2024年首爾系列賽創下的1870萬人紀錄。

大聯盟也表示，兩場東京系列賽平均有超過2400萬人收看，比2024年首爾系列賽多出近700萬人，成為日本有史以來最多人收看的大聯盟系列賽。

東京系列賽也創下大聯盟國際賽事史上商品銷售額的最高紀錄，比2024年倫敦系列賽創下的紀錄增加了320%。

大谷翔平的道奇球衣與東京系列賽徽章是東京巨蛋大聯盟官方商店中最受歡迎的品項。

大聯盟也表示，免費的東京系列賽球迷嘉年華在12天裡吸引超過45萬人參加，成為史上參與人數最多的大聯盟球迷嘉年華。

日本 大谷翔平 道奇

上一則

MLB／金鶯簽回吉布森 輪值戰力再添老將

下一則

NBA巫師隊台灣日首登場 僑胞：讓大家更了解台灣

延伸閱讀

MLB／大谷50/50紀念公仔 球迷疑惑：這是誰？

MLB／大谷50/50紀念公仔 球迷疑惑：這是誰？
MLB／重返投手丘 大谷想飆170公里 坦言不容易

MLB／重返投手丘 大谷想飆170公里 坦言不容易
MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？

MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？
MLB／大谷翔平首轟打到東京巨蛋屋頂？日本球迷熱議

MLB／大谷翔平首轟打到東京巨蛋屋頂？日本球迷熱議

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍