我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只想陪她長大

史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海盜隊投手史肯尼斯。(路透)
海盜隊投手史肯尼斯。(路透)

職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯(Paul Skenes)去年5月11日初次登板投球的簽名棒球卡，經過兩周拍賣，64次競標，20日以111萬元賣出，超過他本人的年薪。

這張球卡特殊之處在於印有史肯尼斯初登板球衣上的臂章。「收集迷」(Fanatics Collect)拍賣行20日深夜宣布的成交價，包括落槌價格和得標人另外多付的20%。得主姓名未公布。拍賣行打算把所得款項捐給洛杉磯火災受難戶救濟基金。

22歲的史肯尼斯，目前年薪87萬5000元，不到這張球卡拍賣價的八成。

職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯去年5月11日初登板的簽名棒球卡，20日以11...
職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯去年5月11日初登板的簽名棒球卡，20日以111萬元售出，超過他本人的87萬5000元年薪。(美聯社)

球卡銷售網站Topps Chrome Update自兩年前開張以來，每年都特別推介當年度的初登場球員卡。2023年推出91張，去年推出251張。

初登場球員卡不但吸引年輕球迷，也吸引球卡老手，最近這幾個月，史肯尼斯的球卡特別受注意，除了他日漸顯現出的明星架式，其網紅女友、路易斯安那州立大學體操選手丹恩(Livvy Dunne)推波助瀾也功不可沒。海盜隊大力行銷更進一步引發買氣。

海盜隊投手史肯尼斯(左)與體操選手女友丹恩。(路透)
海盜隊投手史肯尼斯(左)與體操選手女友丹恩。(路透)

購買這張史肯尼斯初登板球卡的球迷，還可獲得主場比賽的季票、參加壘球賽以及和史肯尼斯本人見面的機會。丹恩並加碼說，只要出示球卡，就可和她並肩坐在貴賓包廂，觀賞海盜隊出賽。

這張球卡本來為洛杉磯一名11歲男孩所有，是他的聖誕禮物，但他婉拒海盜隊的招待，把球卡捐給「收集迷」拍賣行做慈善義賣。

右投手史肯尼斯去年在23場比賽中擔任先發投手，以三振170人，保送32人，防禦率1.96的佳績，榮獲「年度新人」獎。下周海盜隊本球季開賽也將由他先發。

拍賣

上一則

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

延伸閱讀

台中棒球教練性侵41童 家長淚訴：學校沒說

台中棒球教練性侵41童 家長淚訴：學校沒說
大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目
棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議

棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議
昔日棒球原鄉升學斷層 基層球員流失 發展埋隱憂

昔日棒球原鄉升學斷層 基層球員流失 發展埋隱憂

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？