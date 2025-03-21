史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事

海盜隊投手史肯尼斯。(路透)

職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯(Paul Skenes)去年5月11日初次登板投球的簽名棒球卡，經過兩周拍賣 ，64次競標，20日以111萬元賣出，超過他本人的年薪。

這張球卡特殊之處在於印有史肯尼斯初登板球衣上的臂章。「收集迷」(Fanatics Collect)拍賣行20日深夜宣布的成交價，包括落槌價格和得標人另外多付的20%。得主姓名未公布。拍賣行打算把所得款項捐給洛杉磯火災受難戶救濟基金。

22歲的史肯尼斯，目前年薪87萬5000元，不到這張球卡拍賣價的八成。

職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯去年5月11日初登板的簽名棒球卡，20日以111萬元售出，超過他本人的87萬5000元年薪。(美聯社)

球卡銷售網站Topps Chrome Update自兩年前開張以來，每年都特別推介當年度的初登場球員卡。2023年推出91張，去年推出251張。

初登場球員卡不但吸引年輕球迷，也吸引球卡老手，最近這幾個月，史肯尼斯的球卡特別受注意，除了他日漸顯現出的明星架式，其網紅女友、路易斯安那州立大學體操選手丹恩(Livvy Dunne)推波助瀾也功不可沒。海盜隊大力行銷更進一步引發買氣。

海盜隊投手史肯尼斯(左)與體操選手女友丹恩。(路透)

購買這張史肯尼斯初登板球卡的球迷，還可獲得主場比賽的季票、參加壘球賽以及和史肯尼斯本人見面的機會。丹恩並加碼說，只要出示球卡，就可和她並肩坐在貴賓包廂，觀賞海盜隊出賽。

這張球卡本來為洛杉磯一名11歲男孩所有，是他的聖誕禮物，但他婉拒海盜隊的招待，把球卡捐給「收集迷」拍賣行做慈善義賣。

右投手史肯尼斯去年在23場比賽中擔任先發投手，以三振170人，保送32人，防禦率1.96的佳績，榮獲「年度新人」獎。下周海盜隊本球季開賽也將由他先發。