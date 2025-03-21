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MLB／大谷50/50紀念公仔 球迷疑惑：這是誰？

記者蘇志畬、陳宛晶／綜合報導
為了紀念大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys」推出售價近300美元的大谷模型。（圖／取自McFarlane Toys官網）
為了紀念大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys」推出售價近300美元的大谷模型。（圖／取自McFarlane Toys官網）

為了紀念大谷翔平在去年球季締造的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys（麥法蘭）」推出售價近300美元的大谷公仔，雖然各個細節做得十分精緻，然而看到臉龐時球迷忍不住想：「這是誰？」

美國的模型製造商McFarlane Toys將於8月發售大谷翔平的1/6比例模型，為「50/50俱樂部」的特別限量版，定價在299.99美元，目前開放預購中。

這座模型包含台座高度約32公分，是照大谷翔平的身材以1/6的比例縮小，採取樹脂製作，捕捉大谷翔平的打擊準備姿勢，細節滿滿，就連球鞋上的紋路、球衣的皺摺以及污漬等，都忠實還原。

台座上寫有「50-50 CLUB」的紀念板，這是為了慶祝大谷翔平在去年球季達成50支全壘打、50次盜壘的成就，並標注序列號代表稀有珍藏，並寫下大谷翔平的背號「17」以及名字「OHTANI」。

只不過對於臉部的還原度球迷有些疑惑，日本球迷表示「有點微妙…」、「這是沒有臉部特寫的原因嗎？」更有球迷直說：「這是誰？」

另一方面，美國職棒大聯盟舉辦東京海外開幕戰商機無限，周邊商品廠商Fanatics也賺翻，公布東京賽共帶財4000萬美元，成為該公司史上締造最高銷售額的系列賽、主題日。

今年球季從海外起跑，道奇、小熊隊18、19日於東京巨蛋過招兩場，為新球季熱鬧揭開序幕，Fanatics為了這兩場比賽推出一系列周邊商品及球員卡，從開賽前就吸引球迷搶購，排隊人潮驚人。

Fanatics公布銷售成績，從兩隊抵達日本到兩場賽事落幕，全程共約一周期間，有超過20萬球迷在周邊商品店消費，1萬2000盒東京限定球員卡在幾小時內就售罄，村上隆聯名系列在1小時內就宣布完售，Fanatics官方APP新增超過10萬下載。Fanatics因東京賽周邊商品、球員卡共賺進4000萬美元，寫下最高銷售額紀錄。

大谷翔平 日本 道奇

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