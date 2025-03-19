MLB／大谷翔平首轟打到東京巨蛋屋頂？日本球迷熱議

有球迷反覆觀看昨天大谷畫面，認為似乎打到東京巨蛋的屋頂了。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平 昨天敲出本季第一轟，在日本海外開幕系列賽留下美好回憶，然而因球的飛行距離與想像不同，讓他也說：「有點微妙。」有球迷反覆觀看畫面，認為似乎打到東京巨蛋的屋頂了。

大谷翔平昨天在5局上面對右投皮爾森（Nate Pearson），將一顆99.1哩的速球掃到中右外野靠近全壘打牆處，球打到球迷伸出的手彈回場內，經過重播輔助判決認定，球的軌跡會越過全壘打牆，因此為陽春砲。

打出去的瞬間大谷翔平自認是全壘打，慢慢開始跑壘，但回到休息區仍在等待重播認定，也讓現場球迷心懸在半空，直到確認後再次響起歡呼聲。

大谷翔平賽後受訪時曾表示，自己打出去後以為飛行距離會更遠一些，但結果差了一點，「不過能在東京對戰這麼好的投手，打出好結果還是很高興的。」

大谷のあの当たりであんなギリなもんなの？

って思ってたけど天井当たってたのか😂

天井なければ特大やったね笑 pic.twitter.com/LqFjlvMaSO — üni (@unininoy) 2025年3月19日

這一發全壘打大聯盟官網並無提供擊球初速、仰角、飛行距離等數據，日本球迷擷取那一球的飛行畫面，看到球飛在空中時突然軌跡一變往下轉折，懷疑打到東京巨蛋屋頂才導致飛行距離不如預期。

根據東京巨蛋的特殊規則，球若打到天花板或懸掛的器具後，落在界內區域算比賽進行中，野手接殺也算出局，若在界外區則是界外球，但若飛到夾層中卡住則算二壘安打。

2016年大谷翔平就曾在經典賽與荷蘭隊的壯行試合，將球打到東京巨蛋的屋頂夾層中，當天主審正是中華職棒裁判張展榮，根據場地規則判定為二壘安打。