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MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

記者陳宛晶／即時報導
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山本由伸。（歐新社）
山本由伸。（歐新社）

大谷翔平15日以兩分砲轟炸東京巨蛋，兩位「迷弟」山本由伸、佐佐木朗希瞬間張嘴起身，成為日本球迷熱議畫面，山本由伸今天笑答，其實昨天起床就覺得大谷翔平會打全壘打，「結果他真的打了，真的太神奇了。」

道奇隊昨天在熱身賽以5：1擊敗讀賣巨人隊，第3局單局3轟狙擊戶鄉翔征，包括康佛托（Michael Conforto）陽春砲、大谷翔平兩分砲、赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲。

大谷開轟後，板凳席上並肩而坐的山本、佐佐木一起張著嘴站起身來，面帶驚訝的表情，讓日本球迷不斷反覆播放，究竟背後真實心情為何？山本表示，「從起床的那一刻，我覺得他可能會敲全壘打，結果他真的打了全壘打，我心想啊！果然如此。」他也讚揚：「大谷不是用言語帶領球隊的類型，但有很多場比賽，他總是以行動帶動全隊氣勢。」

談到道奇單局3轟，山本說道奇有許多天賦洋溢的選手，隨著賽季接近，狀況也在不斷提升中，「我認為他們都是頂尖選手。」

大谷翔平 道奇 日本

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