我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

川普引「外敵法」趕移民 哪些群體恐受影響？

MLB／道奇日籍3球星辦晚宴 山本由伸：菜單有壽司和烤雞肉串

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平(左起)、山本由伸、佐佐木朗希。（美聯社）
大谷翔平(左起)、山本由伸、佐佐木朗希。（美聯社）

道奇隊3位日本籍球星為隊友準備的晚宴，當地時間16日晚上就要登場，山本由伸今天透露菜單，「具體內容是秘密啦！但有準備壽司和烤雞肉串。」他也提到，隊友們在這趟日本行玩得相當開心，常常和自己分享今天去了哪、吃了什麼，「看他們開心的樣子，身為一個日本人，我也覺得很開心。」

道奇將在3月18、19日與小熊隊在東京巨蛋進行海外開幕戰，這兩天先打熱身賽，道奇隊「晚接午」，昨天晚上過招讀賣巨人、今天中午面對阪神虎隊，山本由伸在賽前出席記者會。

道奇選手先前就曾提到，大谷翔平、山本由伸會在東京作東負責晚宴，山本今天被問到此事，他表示，「由於是在東京，所以就是我們3個日本人（加上佐佐木朗希）一起負責規畫，當然主要是翔平啦！」他說：「具體細節是秘密，但有準備壽司和烤雞肉串，希望他們會喜歡。」

山本由伸也提到，看得出來隊友們對於這一趟旅程充滿期待，來東京前就已經開始在講日文，準備了很多詞彙，這幾天也常常和他分享自己去哪、吃了什麼，讓身為日本人的他也備感欣慰。

日本 道奇 佐佐木朗希

上一則

NBA／柯瑞37歲生日趴 巴特勒、格林陪伴到最後

下一則

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

延伸閱讀

MLB／今永昇太旅美學會一件事：不必活成別人喜歡的模樣

MLB／今永昇太旅美學會一件事：不必活成別人喜歡的模樣
MLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

MLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物
MLB／道奇日本3巨頭盡地主之誼 安排高檔飯店+豪華壽司

MLB／道奇日本3巨頭盡地主之誼 安排高檔飯店+豪華壽司
MLB／道奇東京賽G2 佐佐木朗希扛先發寫歷史

MLB／道奇東京賽G2 佐佐木朗希扛先發寫歷史

熱門新聞

斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
籃網以111：108擊退湖人。(路透)

NBA／湖人半場就在打擋拆 總教練：不知道在幹嘛

2025-03-11 00:01
大谷翔平扛出2分全壘打。(擷自YouTube@MLB)

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉單局挨道奇3轟

2025-03-15 09:28

超人氣

更多 >
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起