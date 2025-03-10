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MiLB／運動家投手統籌看台將 莊陳仲敖像一把瑞士刀

中央社／鳳凰城10日專電
24歲的莊陳仲敖去年升上2A表現傑出，今年首度受邀大聯盟春訓，9日在熱身賽面對洛杉磯道奇隊打者，更繳出2局無失分的好投。（記者許正宏／攝影）
24歲的莊陳仲敖去年升上2A表現傑出，今年首度受邀大聯盟春訓，9日在熱身賽面對洛杉磯道奇隊打者，更繳出2局無失分的好投。（記者許正宏／攝影）

美國職棒運動家小聯盟統籌教練麥費朗接受中央社專訪，形容台灣投手莊陳仲敖球種豐富、控球精準「像一瑞士刀」，升大聯盟的機會在農場處於領先地位。

麥費朗（Mike McFerran）擔任小聯盟投手統籌（Minor League Pitching Coordinator），他是春訓營裡最忙碌的教練之一，必須到處走動看球員，以掌管約60名投手發展、訓練計畫，確保投手們按球隊的發展策略持續進步。

運動家體系有莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等3名台灣投手，加上捕手林家正，總共4名台灣選手在春訓營。

24歲的莊陳仲敖去年升上2A表現傑出，今年首度受邀大聯盟春訓，9日在熱身賽面對洛杉磯道奇隊打者，更繳出2局無失分的好投。

麥費朗談到莊陳仲敖，給予很高的評價說：「莊陳大概是我們小聯盟體系當中，配球執行力最好的投手。他能投出最多的好球，去年是我們農場體系中，好球率第一名的投手。我們很期待看他運用豐富的球種組合有所表現。」

麥費朗形容，莊陳仲敖就像一把瑞士刀，能夠靈活搭配不同的球種並且精準執行，這個球季的表現值得期待。

台灣球迷期待莊陳仲敖今年升上大聯盟。關於莊陳的大聯盟初登板會在今年或明年？麥費朗表示，他確實是小聯盟體系當中幾名處於領先地位的投手之一。

但麥費朗強調：「我們一再灌輸的理念是，這一切都取決於球員自身的表現，現階段他真的是表現傑出。今年他獲邀大聯盟春訓，對他來說是重要的一步。我們必須讓他保持在正確的方向，確保他的球威可以和他的配球執行力一樣達到相同標準。」

麥費朗去年是運動家的投手表現教練（Pitching Performance Coach），專攻數據分析、改善投球機制以提升投手表現，今年升官任職小聯盟投手統籌，掌管約60名投手發展。他過去任職大學的訓練機構，擅長使用運動科學儀器，幫助投手調整。

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