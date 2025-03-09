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MLB／洋基柯爾憂手肘傷勢 仍抱希望

記者蘇志畬／綜合報導
柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值。(路透資料照片)
柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值。(路透資料照片)

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘不適進行初步檢查，目前結果尚未出爐，但他對於右手肘的狀況給予「擔憂」作為形容詞，但仍然抱持希望。

柯爾6日在春訓第2次出賽，先發2.2局投54球，被敲5支安打包含2轟，丟掉6分，防禦率上漲到10.50，並在7日傳出右手肘不適將在8日進行MRI（核磁共振）檢查。

柯爾受訪時表示：「目前有初步的了解，但我們還在等所有專家的意見出來後，才會做出最後結論。」

34歲的柯爾曾在2023年拿下塞揚獎，但去年球季因右手肘發炎導致到6月才復出，最終只出賽17場，留下8勝5敗、防禦率3.41的成績。

去年柯爾曾特別到洛杉磯尋求名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）的意見，不過這次沒有這樣的行程，柯爾表示：「我還抱持希望，在等待專家的最終評估。」

柯爾表示，休賽季並未感覺到身體異常，也跟球隊一起制定風險管理計畫，前一場出賽投球有些過於強勁導致控球不佳，「那場比賽有很多不錯表現，但回家後，我的手肘越來越痠痛，隔天起床感覺不太對勁，很難以入睡，這是個警訊。」

柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值，另一位預定先發希爾（Luis Gil）也在3月1日宣告受傷，至少要休息3個月，另外史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅修（DJ LeMahieu）等多位球員也都趕不上開季。

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