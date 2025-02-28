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MLB／藤浪晉太郎0.2局就丟3保送 教頭：喜歡他身上東西

記者陳宛晶／綜合報導
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藤浪晉太郎的控球依然是最大課題。（美聯社）
藤浪晉太郎的控球依然是最大課題。（美聯社）

藤浪晉太郎悲劇般的控球，27日在春訓熱身賽再現，面對巨人隊面對6人次，出現3四死球保送、被敲1安打，狂失4分，西雅圖時報直言：「藤浪晉太郎展現了誘人的火球、不安的控球」。

藤浪今年與水手簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，24日的首場出賽中繼1局無失分，有2次三振、1次保送，今天卻面臨控球大動盪，第5局在1：0領先時登板，先面對前兩位打者分別投出觸身球、四壞球保送，一出局後面對李政厚，纏鬥10球後選到保送，再被馬托斯（Luis Matos）敲出二壘打掉分，面對霍夫（Sam Huff）飆K後退場。

藤浪今天共留下0.2局投球，被敲1安打、3次四死球保送，狂失4分，最快球速98.8哩，記上救援失敗。

水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，「顯然他今天無法如自己期望地找到好球帶，但他會持續努力，就像我先前說的，他的球速很棒、指叉很棒，讓對手很難掌握，到目前為止，我很喜歡在藤浪身上所看到的東西。」

西雅圖時報指出，藤浪的身材條件、運動能力讓他各隊一直對他保持興趣，「但他真的不太清楚自己的球會往哪裡去，這不只是缺乏控球（a lack of command），而是缺乏控制（lack of control）。」文中詳述藤浪從日職時期就有的控球問題，但球速條件太香，但各隊對他仍有降球速求控球仍能壓制打者的期待，水手也相信自家頗具好評投手養成系統能成功改造藤浪，才與他簽下合約。

西雅圖

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