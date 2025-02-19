MLB／搶人大戰又來了？小葛雷諾續約藍鳥破局 季後投身自由市場

小葛雷諾與藍鳥續約破局，他表示，自己將專注於新賽季，季末開放他隊競爭。(美聯社)

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊當家重砲一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）日前與球團續約破局，本賽季結束後將投入自由球員市場，屆時或許將引起新一波搶人大戰。

小葛雷諾自2019年登上大聯盟，此後6個賽季都待在藍鳥，為球隊貢獻160轟，還在2021年斬獲全壘打王。去年季中受訪時他曾表示，希望自己一直待在藍鳥，可如今藍鳥未能在小葛雷諾開出的死線之前，提出令他滿意的續約報價，雙方將在本季後分道揚鑣。

小葛雷諾坦言：「他們提他們的數字，而我也有自己想要的數字。」藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）也發表自己的看法：「我們非常非常積極，且已經窮盡一切方法討論，但我們不會關閉溝通的大門。」

雙方破局後，小葛雷諾也談及先前對藍鳥的承諾：「我想留在這，但我們在商言商，就讓其他29支球隊展開競爭。」帕桑也分析，洋基隊與大都會 隊自家一壘手的合約都可能在今年季後結束，屆時將有高機率競爭小葛雷諾加盟。

另外，大都會休賽季最知名的開銷莫過於索托（Juan Soto）的15年7.65億美元世紀大約，另外還有阿隆索（Pete Alonso）的2年5000萬美元，老闆科恩（Steve Cohen）日前受訪時表示，自己在休賽季初始，就做好了薪資預算 規劃。時間來到春訓，這筆預算幾乎已經見底了，目前大都會團隊薪資約為3.25億美元，僅次道奇 隊，科恩卻不覺得撒錢政策是最好的方法。

科恩表示，希望能在營運總裁史登斯（David Stearns）的領導下，在自家農場培育便宜且年輕的人才來貢獻，避免頻繁開高價網羅自由球員。他以將投身自由市場的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）舉例：「他是個偉大的選手，但參與他的競爭對我們並沒有好處。」