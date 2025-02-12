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MLB／王牌投手動向 克蕭返道奇拚3000K 簡森空降天使終結者

體育新聞組／綜合報導
三屆塞揚獎強投克蕭將繼續效力道奇。 （路透）
三屆塞揚獎強投克蕭將繼續效力道奇。 （路透）

美國職棒道奇隊的豪華陣容繼續添加人手，三屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）將繼續效力，根據「ESPN」報導，雙方已經達成簽約共識，只待體檢通過。

克蕭近期現身道奇隊春訓基地，而報導中指出，雙方將在12日公布正式合約，今年的保障薪資介於500萬到1000萬美元之間，另外預期會包含高額的激勵獎金。

今年3月將滿37歲的克蕭要邁向生涯效力道奇隊的第18個賽季，去年球季隨著道奇隊奪冠，克蕭表示將再戰一年，但選擇跳脫球員選擇權、放棄1000萬美元年薪，並在11月進行足部和膝蓋手術。

克蕭去年球季受到傷勢影響，僅7場先發拿下2勝2敗、防禦率4.50，季後賽也未出賽，不過生涯累積212勝、94敗、2742.2局、2968K，有機會成為大聯盟史上第20位3000次三振的投手。

另外，大聯盟記者費恩森（Mark Feinsand）透露，生涯斬獲2座國聯救援王，目前累計447次救援成功的37歲老將簡森（Kenley Jansen），傳出將以1年1000萬美元的合約加盟天使隊，繼續累積他的救援紀錄。

簡森在大聯盟征戰15個賽季，目前累計出賽871場與447次救援，都是現役投手中最多，救援次數更名列大聯盟史上第4。上賽季在紅襪隊雖然遭遇肩膀傷勢，防禦率3.29為2021年以來最差，但仍有單季27救援的水準，也已連續12個賽季繳出25次以上的救援成功。

雖然簡森是現役大聯盟救援王，但他加盟美國職棒初期其實是一名捕手，2009年為求更多出賽機會才棄打從投，沒想到才「轉職」1年就成功在道奇隊登上大聯盟，一待就是12個賽季，之後分別轉戰勇士與紅襪，也在2017以及2022收下2座救援王。

天使去年牛棚群防禦率為3.99，為全大聯盟第16名。24歲年輕火球男喬伊斯（Ben Joyce）去年被期待接下球隊最後防線，不過簡森加盟後可能將直接空降終結者大位，喬伊斯或許會轉而擔任布局投手。

現役大聯盟救援王簡森傳出將加盟天使，可能將直接接下天使的終結者位置。 （美聯社）
現役大聯盟救援王簡森傳出將加盟天使，可能將直接接下天使的終結者位置。 （美聯社）

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