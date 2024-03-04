MLB／洋基教頭期待索托 展現「賈吉版」砲火

索托熱身賽狀態出色。 （美聯社）

洋基 隊重砲索托（Juan Soto）3日再度爆發，在坦帕主場對老虎隊之戰首局就轟出陽春砲，熱身賽第3轟出爐，賽後打擊率更升至6成67，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「感覺他每次揮棒都想把球殺了。」

索托邁入生涯第7年，和洋基簽下1年3100萬美元合約，也是首次轉戰美聯球隊；洋基官網指出，隊上很多人對索托的砲火充滿期待，今天先發投手柯特斯（Nestor Cortes）也是其中之一，大家都在等他轟出全壘打。

索托2月26日首次披上洋基球衣出賽就開轟，目前在熱身賽出賽4場，合計9次打數揮出6支安打，包括5支長打；柯特斯不諱言，對索托的期待就像前年賈吉（Aaron Judge）出現62轟（改寫美聯單季最多轟紀錄）的情況，就等長程砲出現。

柯特斯3日先發4局，只被揮出1支安打、失1分，唯一失守是1局上被伊巴尼茲（Andy Ibanez）轟出陽春砲，索托下半局立刻還以顏色，從老虎先發投手曼寧（Matt Manning）的手中轟出中右外野方向405英尺全壘打，追成1：1平手，單場3打數2安打，洋基最後仍以2：7落敗。