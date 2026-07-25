NBA／詹姆斯落腳76人 經紀人曝「四選一」過程：十分痛苦的決定

前湖人隊球星詹姆斯(左)在新球季加盟76人。圖為詹姆斯2022年12月9日與76人球員安比德在場上。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）加入76人隊，成為NBA 近期最大新聞，他的經紀人保羅（Rich Paul）透露公布消息前詹姆斯每天心情都像在坐雲霄飛車，畢竟要從幾支球隊中選擇是十分痛苦的決定。

詹姆斯最後是在76人、熱火、騎士和勇士中選擇，保羅表示詹姆斯對於要加入新團隊，像是76人或勇士，又或是前東家熱火或騎士間擺盪。

保羅上Podcast「Game Over」時提到，從賽季尾聲就能看到球員對球隊的情感依賴，「誰會不想和柯瑞 （Stephen Curry）和格林（Draymond Green）一起打球呢？我每天都能感受到他的情緒起伏。」

最終76人脫穎而出，保羅表示前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）從塞爾蒂克被交易到費城，加上馬克西（Tyrese Maxey）和安比德（Joel Embiid）的組合是關鍵。詹姆斯在社群平台上寫道，他做出決定是為了衝擊個人第5座總冠軍。

保羅也透露，詹姆斯和同經紀公司的馬克西關係緊密，對於說服詹姆斯加入新東家也起了重要作用。

除了上述四支球隊，保羅還提到灰狼隊也曾是爭取詹姆斯的球隊之一，直到後續才變成「四選一」；保羅還透露，詹姆斯做出最後決定前反覆斟酌許久，「我很為他開心，他做出選擇，為此開心，我也相信費城這座城市會歡迎他。」