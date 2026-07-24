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NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

記者劉肇育／即時報導
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前湖人當家球星「詹皇」詹姆斯證實加盟76人。（路透）
前湖人當家球星「詹皇」詹姆斯證實加盟76人。（路透）

湖人當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今天深夜傳出加盟76人消息，他個人也於社群證實這項傳聞，詹姆斯坦言，自己曾動過退役念頭，但在歷經深思熟慮後，內心對於勝利與冠軍的渴望依然熾熱，這將是他職業生涯「最後一次決定」，全力為76人注入爭冠能量。

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「賽季結束時，我一度以為自己的生涯到此為止了，當時我還沒準備好向外界公布，也需要時間靜下來釐清思緒。」詹姆斯在發文中吐露心聲，指出自己在最後一次賽後記者會上展現了最坦誠的心情，並強調必須重新審視自我、確認是否依然熱愛這項運動。

談到這次選擇轉會的動機，詹姆斯強調這無關乎金錢或家庭，「在這個階段，我究竟是為了什麼而戰？我依然渴望付出犧牲、渴望汗水與磨練、渴望競爭，並且想再次體驗奪得總冠軍的那種感覺。」

對於生涯最終章選擇落腳費城，詹姆斯對新征程充滿期待，「我相信自己能幫助76人成為一支冠軍球隊，非常興奮能為這裡的球迷點燃熱情，並最後一次踏上這段不可思議的旅程。」最後，詹姆斯也特別向過往陪伴過他的城市與球迷道謝：「感謝洛杉磯，邁阿密是我永遠熱愛的地方，而俄亥俄州東北部，永遠是我的家。」

精華 FAQ

  • 他強調這次決定與金錢或家庭無關，而是重新確認自己仍渴望競爭、付出犧牲與汗水，並再次體驗奪冠時的成就感，於是選擇加入76人。

  • 他表示賽季結束時一度以為生涯可能到此為止，當下尚未準備好對外公布，因此需要時間冷靜思考，重新審視自己是否仍然熱愛這項運動。

  • 詹姆斯相信自己能幫助76人成為冠軍球隊，也期待為費城球迷帶來熱情與希望，並把這段旅程視為職業生涯最後一次的重要挑戰。

NBA 湖人 詹姆斯

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