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NBA／熱火誤發加盟預告 詹姆斯回歸傳聞升溫

中央社即時報導
詹姆斯上個月宣布將離開洛杉磯湖人，他下一步將落腳何處已成為休賽季最受矚目的焦點話...
詹姆斯上個月宣布將離開洛杉磯湖人，他下一步將落腳何處已成為休賽季最受矚目的焦點話題。(歐新社)

美國職籃NBA邁阿密熱火發言人今天證實，球團誤將預告詹姆斯可能重返熱火的YouTube影片上傳。這位41歲老將抉擇職涯第24個球季落腳何處之際，這項離譜失誤瞬間震撼籃壇。

路透社報導，熱火官方頻道昨晚驚現排定7月27日播出的「詹姆斯加盟加盟記者會」直播預告，雖然隨即遭到刪除，但已讓球迷紛紛猜測，詹姆斯（LeBron James）是否將重返這支他曾攜手奪下兩座總冠軍的球隊。

熱火發言人向路透社證實，這支影片是為詹姆斯可能與熱火簽約所做準備時誤發上網。

詹姆斯上個月宣布將離開洛杉磯湖人，他下一步將落腳何處已成為休賽季最受矚目的焦點話題。據報導，克里夫蘭騎士、費城76人與熱火均為熱門候選者。

這股期待甚至蔓延至博弈界，線上博弈平台BetOnline已開放投注詹姆斯何時宣布決定，目前以7月24日最被看好，而熱火隊則是最熱門的落腳處。

詹姆斯的多年好友兼經紀人保羅（Rich Paul）本週稍早在播出的Podcast節目中表示，他的客戶並不會倉促做出決定。

保羅在20日播出的Podcast節目中表示：「我們不會急著做決定。決定權在他手上，等他做出決定時，自然就會宣布。」

精華 FAQ

  • 熱火官方頻道誤上傳一支排定7月27日播出的「詹姆斯加盟記者會」直播預告，雖然很快刪除，但因內容指向詹姆斯回歸，立刻在籃壇與球迷間掀起討論。

  • 熱火發言人已向路透社證實，這支影片原本是為詹姆斯可能與球隊簽約所做的準備素材，因作業疏失而誤上網，並非正式宣布任何簽約決定。

  • 詹姆斯已宣布離開湖人，下一站仍未確定，騎士、76人與熱火都被視為熱門候選；博弈平台也把熱火列為最熱門落腳處，但其經紀人表示他不會急著做決定。

洛杉磯 YouTube 詹姆斯

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