NBA／專屬個人展覽將進駐名人堂 柯瑞創現役球員第一人紀錄

NBA官方宣布本周末將為勇士超級巨星柯瑞推出個人專屬展覽。（路透）

奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）將迎來歷史性的一刻，官方宣布本周末將為勇士超級巨星柯瑞 （Stephen Curry）推出個人專屬展覽，這也是名人堂成立近75年以來，首度有現役球員獲得此項殊榮。

這項名為「柯瑞：超越弧線」（Stephen Curry：Beyond the Arc）的特展，將於25日在麻州斯普林菲爾德的名人堂總館正式亮相。展覽內容相當豐富，包含柯瑞奪得奧運 金牌與NBA 總冠軍的珍貴文物、比賽實穿裝備，以及記錄他從當年初出茅廬、不被看好的新秀，一路蛻變為四度登頂的傳奇射手等歷史影像。

對於在現役時期就獲得如此肯定，柯瑞透過聲明感性表示，「能以這種方式成為籃球名人堂的一份子，真的很難用言語形容。當我回顧自己的旅程時，總會想起那些始終相信我的人、無人關注時所付出的汗水，以及在場內外塑造我的每個關鍵時刻。能在還沒退役時就向大家呈現這段故事，是我極其珍惜且無比重視的榮耀。」

名人堂總裁兼執行長多萊瓦（John Doleva）也盛讚，「柯瑞不僅重新定義了籃球運動的打法，更樹立了卓越榜樣。這對我們與全球籃迷來說，都是極具歷史意義的里程碑。」

即將邁入個人第18個NBA賽季的柯瑞，日前曾透露希望至少能再戰兩個賽季，並預計於8月下旬與勇士球團展開續約談判。如今伴隨專屬特展的落成，這位劃時代的超級巨星即使仍在球場上征戰，其傳奇地位已然在籃球聖殿中永恆留名。